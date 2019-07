Vienen todos, bronca con Arroyo y el afiche enigmático

Vienen todos

La campaña en Mar del Plata ya está en marcha y por el peso electoral que tiene la ciudad se convertirá en una gran vidriera de todos los candidatos nacionales. Ya pasó por Mar del Plata el precandidato presidencial del Frente de Todos Alberto Fernández, que mantuvo una intensa agenda con empresarios del turismo y se espera que en las próximas semanas lleguen Cristina Fernández, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, entre otros.

“Contame más”

Uno de los puntos más intensos de la agenda de Alberto Fernández se dio en el Torreón del Monje, donde el exjefe de Gabinete dialogó con representantes del sector turístico en Mar del Plata. Allí hubo representantes de distintas empresas tradicionales de Mar del Plata en materia turística, pero también se destacó la presencia, por ejemplo, de los organizadores del Trimarchi, el encuentro de diseño más importante de Latinoamérica.

Alberto Fernández se mostró muy interesado en ese proyecto que lleva años en la ciudad. Les pidió puntualmente que le expliquen de qué se trata el Trimarchi. Tras escuchar todo el detalle, el precandidato presidencial opinó que “ese tipo de proyectos son los que tenemos que impulsar”.

“Prometió ayudarnos, sea o no sea presidente. Nos dio su teléfono y nos dijo que lo llamemos ante cualquier situación”, contaron los organizadores, quienes también hicieron saber la falta de apoyo que tuvieron a lo largo de estos años.

Y también Cristrina

Ahora, la precandidata a intendenta Fernanda Raverta espera un nuevo espaldarazo con la visita de Cristina Kirchner. La precandidata a vicepresidenta tiene una relación estrecha con Raverta y ya le prometió venir a respaldarla en la campaña de Mar del Plata. Desde el entorno de la diputada nacional esperan que la visita se dé la otra semana, con las Paso más cerca en el calendario electoral.

Los barrios de Mar del Plata están abandonados.



Vamos a dar vuelta la página. Vamos a revertir esta situación y lo vamos hacer entre TOD☀️S pic.twitter.com/vurfth5cdH — Fernanda Raverta (@FerRaverta) July 14, 2019

Lilita junto a Montenegro

Lilita Carrió será otra de las figuras nacionales que desembarcará en Mar del Plata y ya anunció a través de las redes sociales que estará junto a Guillermo Montenegro en la presentación de su libro Vida. Será este viernes a las 18 en el Torreón del Monje, donde más allá del libro abordará la realidad del país.

Junto a @gmontenegro_ok voy a estar presentando mi libro Vida

🗓 Viernes 19 de Julio, Mar del Plata

🕕 18:00

📍Torreón del Monje, Paseo Jesús de Galindez s/n

¡Los espero! pic.twitter.com/tjODYKf7Sh — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 15, 2019

Carrió selló un acuerdo en Mar del Plata con el sector que encabeza Montengro y pudo meter a la segunda candidata a concejal de la lista, Liliana Gonzalorena, que competirá en las Paso ante Vilma Baragiola.

Vidal también llega

Montenegro sigue en busca de la mayor cantidad de apoyos posibles de cara a instalar su precandidatura a intendente. Y espera que el punto fuerte sea la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal, el viernes 26 de julio. Si bien todavía no está definido el cronograma de actividades una de las posibilidades que se baraja es que encabece un acto en el club Quilmes de Mar del Plata.

Se espera que ese mismo fin de semana (¿compartirán acto?) esté el presidente de la nación Mauricio Macri.

Tu honestidad, valentía y convicciones nos transmiten fuerza para continuar en este camino. Gracias por tu compromiso con #MarDelPlata y con todos los bonaerenses. #JuntosPorElCambio pic.twitter.com/MjKDzMebuW — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) July 13, 2019

Baragiola también se anota

Mientras tanto, Vilma Baragiola no se resigna a abandonar el costado Pro de su candidatura y en los últimos días pudo hacer circular una foto con el jefe de Gabinete Marcos Peña y también se suma a las recorridas que hacen los ministros en Mar del Plata, como la de Guillermo Dietrich este domingo.

“No le vamos a regalar a Vidal y a Macri. Vamos a tratar de estar en todas las actividades que se organicen”, señalaron desde el entorno de Baragiola.

#Ahora junto a @Guillodietrich recorriendo las nuevas instalaciones del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla. pic.twitter.com/3YeNSM7UAF — Vilma Baragiola (@vilmabaragiola) July 14, 2019

Bronca con Arroyo por la Pileta Cubierta

Se sabe que la relación del gobierno provincial con Carlos Arroyo es muy mala. Y cada vez es peor. La semana pasada hubo un foco de enojo por el tema de la Pileta Cubierta. Hace meses el gobierno de la provincia acordó con el municipio que se utilice dinero del Fondo de Financiamiento Educativo para reparar la Pileta Cubierta. “De hecho, desde el municipio se sacaron una foto y se adjudicaron el logro”, remarcaron desde el gobierno provincial.

Sin embargo, desde hace algunas semanas desde el municipio comenzaron a exigirle al gobierno provincial que suscriba un acta para poder usar los millones necesarios para reparar la pileta. “La verdad que no hacía falta, pero para que no haya más excusas y se pueda reparar la Pileta Cubierta Gabriel Sánchez Zinny firmó el acta”, explicaron desde la Dirección General de Escuelas.

Pese a todo eso y anoticiados de la marcha del viernes último, desde el municipio no dieron ninguna información al respecto. “Está claro que fue un vuelto para Vidal. El municipio tiene la plata y no sé por qué no la usan. No sabemos si se la gastaron en otra cosa o qué pasó”, agregaron.

Qué tendrá el cartel

En medio de todas las campañas electorales que circulan por estas horas, llamó la atención un afiche que apareció este fin de semana. “Qué tendrá el petiso para ser intendente”, se pregunta en alusión a la canción de Ricky Maravilla.

La campaña del misterio tuvo alta repercusión en redes sociales aunque rápidamente se supo que se trata del candidato a intendente de Consenso Federal, Santiago Bonifatti, quien buscó diferenciarse de los tradicionales afiches con la cara y el nombre del candidato.

Se espera que en las próximas horas aparezca la segunda parte de esta campaña para “develar el misterio”.