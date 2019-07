Tettamanti bajó su precandidatura a intendente y no competirá contra Raverta

El dirigente del PJ, Horacio Tettamanti, desistió de competir en las Paso del 11 de agosto donde iba a enfrentar a Fernanda Raverta en el Frente de Todos, por entender que no estaba garantizada la competencia en igualdad de condiciones.

“Vamos a resignar nuestra candidatura porque no tiene sentido una competencia en desigualdad de condiciones. Nos parece que no suma, no propone y tampoco amplía a la base de sustentación”, dijo Tettamanti, quien puntualizó que no le permitían competir con una boleta que llevara las candidaturas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y Axel Kicillof y Horacio Tettamanti.

“Este miércoles se agotaron todos los plazos jurídicos y administrativos para recurrir a una situación que nos parece injusta y proscriptiva. La decisión sin ningún fundamento de la boleta larga y corta, hace que no se pueda configurar una competencia que tiene como esencial punto de anclaje la igualdad de condiciones”, agregó el ex Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación.

Por otra parte, señaló que en su lista de los 30 candidatos hay 25 que son afiliados al Partido Justicialista, que integra el Frente de Todos. “De esta manera, no encontramos ningún justificativo para discriminar de forma arbitraria, la designación de una boleta a una contendiente y no a otros”, explicó.

Al mismo tiempo, subrayó: “Nos parece que debemos cerrar la página lo antes posible y ponernos a militar para que en las Paso y en octubre, podamos cambiar el rumbo del país”. Y remarcó que seguirán militando “para que Alberto Fernández y Cristina Kirchner lleguen a la presidencia” y que “Axel Kicillof y Verónica Magario logren triunfar en la provincia de Buenos Aires”.

Por último, destacó que “tiene una muy buena relación Fernanda Raverta” y que “la posibilidad del dialogo siempre esta abierta”. No obstante, fue crítico en señalar que “hay una diferencia política muy importante, y me parece un error cerrarse a unas Paso en Mar del Plata dentro del Frente de Todos”.