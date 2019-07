Mirtha Legrand explicó por qué no invitará a Alberto Fernández ni a Macri a su programa

En uno de los momentos polémicos de su programa, Mirtha Legrand reconoció que no invitará este año ni al presidente Mauricio Macri ni a Alberto Fernández.

Cuando Fabián Doman le preguntó a la diva sus deseos de verla entrevistando a Macri y a Fernández, la conductora le respondió que eso probablemente no ocurriría.

"A Alberto Fernández no lo vemos a tener porque habló muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno", aseguró de manera cortante.

En relación a Macri, reconoció que mantiene "una buena relación" aunque no hablan regularmente y en ese punto recordó el incómodo momento que les hizo vivir al Presidente y a Juliana Awada durante una cena en marzo de 2017.

"Fue en la Quinta de Olivos. 'Ustedes no ven la realidad', les dije. Les dolió. Medio que se enojaron. Bah, no, no se enojaron…", dijo Legrand.