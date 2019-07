Denuncian que el Centro de Formación Integral Nº 1 no tiene calefacción desde 2017

Padres y madres de los chicos que asisten al Centro de Formación Integral Nº 1 Martín Miguel de Güemes denuncian que desde hace dos años que no tienen calefacción en el establecimiento. Por las bajas temperaturas, se vieron obligados a implementar un plan de contingencia y reducir la franja horaria.

En diálogo con 0223, Fernando Sermelo, uno de los padres que encabeza el reclamo, aseguró que el establecimiento ubicado en Rawson y San Luis registra inconvenientes con la calefacción desde 2013. Sin embargo, pese a que la situación se agudizó en 2017, los chicos no pueden asistir a clases en un ambiente cálido por la falta de calefacción. Ante este panorama, los propios profesores aportan sus estufas eléctricas para hacer mas ameno el rato de estudio.

De hecho, a partir de 2017 los estudiantes fueron derivados a la Escuela Primaria Nº 58, ubicada a pocas cuadras de allí, a donde comenzaron a concurrir de manera alternada, dejando de lado las actividades de los talleres. Sin embargo, para el presente ciclo este plan se descartó. "El frío es muy importante, es igual para todos, no discrimina a nadie", subrayó.

"El lugar tendría que tener tres calderas, pero siempre hubo una sola. Hace dos años que directamente ni siquiera funciona la única que hay. Ahora entran más tarde, concurren cuatro horas para que no tengan tanto frío", explicó. Por tal motivo, desde la dirección del establecimiento se vieron obligados hace un mes a reducir la franja horaria según las complejidades de cada chico, algunos de ellos con discapacidades.

En este contexto, Sermelo apuntó contra las autoridades del Consejo Escolar de General Pueyrredon y aseguró que "se vienen haciendo sucesivos reclamos todos los años. Esta vez exigimos la reparación de la caldera y nos respondieron que no la van a arreglar porque se vence el contrato de alquiler del edificio y no van a continuar ahí, que el traspaso es inminente y que no tiene sentido arreglarlo", sostuvo.

"Estamos esperando que nos den una respuesta a lo largo de esta semana y esperamos que se tomen un tiempo para trabajar en vacaciones de invierno para poder garantizar la calefacción para todos los chicos", manifestó. De todas formas, la mudanza no sería en el corto plazo, ya que, según recalcó Sermelo, "el otro lugar tampoco tiene los arreglos que tiene que tener porque no se firmó ningún contrato".