Leonardo Grosso: "Estamos trabajando para que el gobierno pierda por paliza en octubre”

El diputado nacional y precandidato a renovar su banca por el Frente de Todos, Leonardo Grosso, visitó la ciudad para participar de una serie de actividades junto Fernanda Raverta en el marco de la campaña electoral.

En ese contexto, pasó por los estudios de 0223 Radio y dijo que "trabajamos mucho para lograr esta unidad, la dirigencia política argentina entendió la magnitud de la crisis y escuchó el reclamos de la gente". "Estamos frente a una etapa nueva y tenemos que llevar todo nuestro esfuerzo para ampliar la base electoral", agregó.

A su vez, en respuesta a los dichos de Elisa Carrió sobre una victoria cómoda del oficialismo, el dirigente del Movimiento Evita aseguró que "estamos trabajando para que el gobierno pierda por paliza en octubre".

En este marco, Grosso señaló que "hacer de la pindonga una noticia es hacer campaña sucia porque no quieren que se discutan los problemas de la gente". "Es un manotazo de ahogado del gobierno que intenta agredir y engrietar el debate para poner el centro de la escena a Cristina cuando el candidato es Alberto", enfatizó.

En Mar del Plata, participando junto a nuestra candidata a intendenta @FerRaverta, de una charla sobre alquileres y acceso a la vivienda.

Tener acceso a una vivienda digna es un derecho humano. pic.twitter.com/48h7YCC3ar — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) July 24, 2019

Sobre las principales medidas de un eventual gobierno de Alberto Fernández, Grosso explicó que "el Frente de Todos tiene que hablar de futuro y el próximo gobierno tiene que ser de mucho dialogo, priorizar el mercado interno y reactivar la industria y el consumo". "Otro punto tiene que ser el hambre, hay 3 millones de personas que comen una vez al día, eso no puede esperar", continuó.

Leonardo Grosso también se refirió a las tarifas a las que consideró que "no pueden estar dolarizadas porque nuestra moneda es el peso y no se puede tolerar que una persona tenga que sacar un crédito o una empresa cierre por no poder pagar". "La deuda es otro punto, tenemos un país endeudado en un 85 por ciento del PBI", añadió.

Respecto de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, el diputado bonaerense la calificó como "un desastre" y aclaró que "tenía la vara muy baja porque el gobierno de Daniel Scioli fue malo". "Invito a los bonaerenses a que vayan a los hospitales o recorrer las escuelas con aulas que se caen a pedazos y no tienen calefacción. Empeoraron todo lo que estaba mal y ante la imposibilidad de mostrar logros, Vidal hace campaña discutiendo con un gobierno que terminó hace cuatro años", remarcó.

Por último, Leonardo Grosso planteó que "la gente trabaja más o lo mismo que antes pero no le alcanza" y aseveró que en caso de una victoria de Mauricio Macri "la veo muy fea porque Macri dijo que acelerará el rumbo actual y prometió impulsar una reforma laboral que le quitará derechos a los trabajadores e irá por los fondos de los jubilados". "El modelo de Cambiemos es de valorización financiera, sin industria y con la sola exportación de soja y limones, y en ese país viven bien 20 millones de personas. El problema es que somo 47 millones", culminó.