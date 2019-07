Arroyo contra Vidal: “En dos años la gobernadora nunca me llamó por teléfono"

Tal como había anticipado este lunes, el intendente Carlos Arroyo convocó este martes a los medios de comunicación para responderle a la gobernadora María Eugenia Vidal, en una dura conferencia en la que mostró su cara más vehemente. "Le recuerdo a la gobernadora Vidal que el municipio está en Yrigoyen 1627, no en el Hotel Provincial", disparó el jefe comunal.

Visiblemente enojado, Arroyo también destacó que él logró poner en orden las cuentas municipales y sostuvo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le debe al municipio "un montón de plata". "Hemos sufrido muchos destratos. En dos años la gobernadora nunca me llamó por teléfono", dijo.

En otro tramo de su discurso, el Intendente recordó el “desorden administrativo espantoso”, con una Municipalidad “quebrada” cuando se hizo cargo del gobierno municipal y valoró que ahora “tiene casi superávit” y cuestionó que tanto Nación como Provincia bajan fondos a los Municipios, “que son los impuestos que pagan los contribuyentes, es nuestro dinero y no nos regalan nada”.

Cuestionando la relación de María Eugenia Vidal con el empresario Aldrey Iglesias, Arroyo sostuvo enérgicamente “que desde el 83´ hasta acá, ningún Intendente hizo nada”, en relación a los insólitos valores de los cánones por las carpas y casinos y agregó: “Le reitero a la gobernadora que la Municipalidad queda en Yrigoyen 1627 no en el Hotel Provincial”.

Haciendo mención al "destrato" que recibió por parte de la Gobernadora, Arroyo recordó cuando no lo dejaron participar del acto cuando se habilitaron las Playas Publicas, que fue “una falta de respeto a los 283.000 votantes que me votaron” así como cuando se inauguró el tren, “que me dejaron afuera con el público en general”.

“Ahora todos se anotan con un montón de obras pero el que fue a pedir el gas de Tandil a Mar del Plata y discutió con el Ministro fui yo así como del aeropuerto, que por razones económicas se hizo la pista pero no la manga. Ahora tiene padres el aeropuerto”, ironizó.

En ese marco, Arroyo recordó la conformación de las listas: "Cuando mis negociadores viajaron a Buenos Aires nos pidieron que apoyemos a Montenegro. Por supuesto que me negué", exclamó.

“Se discutieron muchas cosas, se ofrecieron cargos políticos y no acepté. Porque no quiero un cargo de diputado o una beca de senador. Yo soy marplatense como cualquiera de ustedes y quiero trabajar para Mar del Plata. Sería fácil por la jubilación que tengo, ir a pescar todos los días y olvidarme de todo. Pero quiero otra ciudad para mis hijos, nietos y para ustedes. Esto así no va más: hemos tenido una ciudad manejada durante años. Mar del Plata no es más de las mafias”.