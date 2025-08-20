Hace un mes que busca a su perrita de once años y está desesperada

La historia de Claudia Lauri y Loba comenzó a escribirse en la ciudad de Buenos Aires hace diez años cuando la mujer rescato a la mascota de un tacho de basura en el que se encontraba en evidente situación de abandono, con raquitismo y impregnada de olor a aceite de autos. Cuando la llevó a la veterinaria confirmaron que la perra a la que bautizó Loba por sus características físicas tenía aproximadamente un año y, de inmediato se convirtió en su compañera. Pero el pasado martes 15 de julio, Loba abandonó su vivienda del barrio del Faro en medio de un temporal y desde entonces, su adoptante no tiene novedades de su paradero.

“Loba desapareció el martes a la noche 15 de julio, hubo una tormenta muy fuerte, una ciclogénesis como la de ayer pero con truenos. Lamentablemente por desinformación mía, y falta de práctica en Mar del Plata, no le puse el collar ese día para que no se quedara con algo mojado en el cuello todo el día, ya que llovía todo el día según los pronósticos que veo en el celular”, dice Claudia en diálogo con 0223, al tiempo que recuerda que ese martes se fue a trabajar como todos los días y, cuando regresó a su casa, no encontró a Loba en el patio ni en la vereda.

“Siempre que volvía en días con mucha lluvia la encontraba empapada, pero no lo temía a los truenos, por eso me fui a trabajar tranquila”, dice la mujer, que comenzó una campaña por todos los medios para reencontrarse con el animal. “Estuve tan tranquila de que iba a estar mojada pero acá, en casa, que tampoco se me ocurrió llamar a mi vecino, que tiene una copia de las llaves de mi casa, para pedirle que la entre”, confiesa.

Desde hace un mes, Claudia recorre el barrio, busca en las alcantarillas y los caños grandes de desagüe, y publica en redes sociales fotos de Lola esperando el feliz reencuentro, situación que por el momento le es esquiva.

“Loba lamentablemente no tenía su collar con la chapita. No es de raza. Es cruza de Ovejero Alemán y Galgo”, sostiene Claudia.

Loba es de tamaño mediano,de carácter manso, muy atenta y guardiana. Tiene trompa alargada blanca y marrón, lomo negro, botas blancas orejas triangulares, puntiagudas.

Quienes puedan aportar datos del paradero de Loba, puede comunicarse con Claudia al 11-3845-8810