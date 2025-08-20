Árboles caídos y algunos semáforos fuera de servicio: los problemas que causó la ciclogénesis en Mar del Plata

La ciclogénesis comienza a abandonar la ciudad pero durante la noche y madrugada las lluvias no cesaron y causaron algunos trastornos en las calles marplatenses, con un promedio de 35 milímetros de agua caída, según datos extraoficiales.

Desde Defensa Civil Mar del Plata informaron a 0223 que a modo de balance, el temporal “no fue intenso pero si la lluvia fue persistente” y no generó grandes reclamos a las cuadrillas del personal municipal, a excepción de la caída de un enorme árbol sobre la calle Padre Varetto –el acceso principal a Sierra de los Padres- que causó heridos y la intervención de una ambulancia del Same y de una grúa para despejar la avenida.

El último reporte de esta mañana, consignaba que en total hubo 4 árboles caídos en la ciudad, en Sierra de los Padres; Solís al 9000; Lijo López al 6400 y Marcelo T. de Alvear al 1600 y otros 4 semáforos en importantes arterias como en Luro y 180; Juan B. Justo y Córdoba; Independencia y Larrea y Colón y Catamarca.

Por otra parte, desde Edea indicaron a 0223 que no se registraron grandes zonas sin luz, producto del temporal. “tenemos varios reclamos puntuales en baja tensión pero todos los distribuidores en media tensión están en servicio”, precisaron desde la distribuidora de energía.

Habrá que estar atento a las consecuencias del viento, que luego de tantas lluvias y la humedad del suelo, pueden generar más reclamos, sobre todo en el arbolado: desde la tarde y por la noche hay vigente un alerta amarillo por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h.

Los principales sitios web del clima indican la presencia de lluvias a lo largo de toda la jornada aunque menguando a la tarde. Según los pronósticos, después de las 22 no habría precipitaciones.

Las lluvias y los fuertes vientos, hasta el momento causaron que un colegio de Mar del Plata decidiera suspender las clases: se trata del Northern Hills, que funciona en el Bosque Peralta Ramos, una zona de mucho arbolado donde podrían caer grandes ramas y árboles que complicarían el ingreso y egreso al colegio.

Este mediodía las autoridades indicaron a este medio que ninguna institución educativa prevé suspender las clases en el turno tarde ni vespertino.