Mar del Plata será sede de un importante congreso de educación: debatirán sobre IA, humanismo y liderazgo

Especialistas, docentes y directivos de todo el país se reunirán en Mar del Plata.

Mar del Plata recibirá esta semana a referentes de todo el país en el marco del XXIII Congreso Nacional de Educación Privada, organizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (Aiepba).

Bajo el lema "Humanismo, tecnología y futuro de la educación", el evento se desarrollará del jueves 21 al sábado 23 de agosto en el Hotel Costa Galana, con un programa que pondrá en el centro del debate temas clave como la inteligencia artificial, el pensamiento crítico y el liderazgo educativo.

"Estamos con grandes expectativas y una excelente respuesta en las inscripciones. Este será, sin duda, otro encuentro valioso para generar espacios de mejora para todo el sistema educativo", expresó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba.

La actividad comenzará el jueves a las 17:30 con el acto de apertura en el Salón Peralta Ramos, seguido por la conferencia inaugural de la reconocida escritora y formadora Laura Lewin, titulada “Cómo aprende el cerebro y cómo deberíamos enseñar”, centrada en las claves de la neuroeducación.

Durante las jornadas del viernes y sábado, se presentarán destacados especialistas como el experto en inteligencia artificial Patricio O’Gorman, quien brindará una conferencia provocadora titulada “La amenaza más grande no es la inteligencia artificial, es seguir educando como en 1850”.

También disertará Paola Delbosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación, con una charla titulada “Lo útil de lo inútil: el lugar de las humanidades en el mundo de la inteligencia artificial”, que invita a repensar el rol de las disciplinas humanísticas en un contexto de transformación tecnológica.

Otro momento destacado será el panel sobre liderazgo educativo, coordinado por la especialista Claudia Romero, con la participación de directores de instituciones de todo el país.

Además, el psicólogo y escritor Alejandro Schujman presentará una propuesta dirigida a toda la comunidad educativa, en la que abordará la relación entre educación, crianza y contexto social.

"Todos los temas tienen un hilo conductor: pensar una educación con mirada de futuro, pero centrada en las personas. Creo que vamos a vivir un congreso muy actual, comprometido y necesario", agregó Zurita.

El evento, que ya fue declarado de interés educativo por el Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la OEI, y el municipio de General Pueyrredón, contará también con un espacio exclusivo para jóvenes, el viernes a las 20 hs., que promete ser uno de los momentos más participativos del encuentro.

Como cada año, las conclusiones del Congreso serán presentadas a las autoridades educativas nacionales y provinciales, con el objetivo de aportar propuestas concretas para la mejora del sistema educativo en la Argentina.