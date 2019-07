Por primera vez en campaña, Alberto Fernández visitará Mar del Plata

Por primera vez en su campaña, el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, visitará Mar del Plata este lunes con una intensa agenda que prevé diferentes encuentros con empresarios y dirigentes.

Además de tomar contacto con la prensa, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner tiene previsto por la mañana una recorrida por el Parque Industrial General Savio, según pudo confirmar 0223.

Por la tarde, la actividad del exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner continuará con una reunión con distintos empresarios del sector turístico para luego encabezar un acto en un reconocido club que está en la zona del Puerto.

Sin embargo, a la noche también se anticipa un escenario de protagonismo en Mar del Plata para Alberto Fernandez: tendrá una cena con diferentes dirigentes políticos, sociales y sindicales. La mesa también tendrá presencia de intendentes de la zona y legisladores, según aseguraron las fuentes consultadas.

Este viernes, en el marco de sus recorridas por el interior del país, el precandidato a presidente visitó Mendoza, donde garantizó que las primeras políticas que impulsará en un eventual mandato estarán orientadas a "volver a prender la economía".

"No sé el país que va a dejar Macri y no sé cuánto va a valer el dólar. Hay que tenerlo en cuenta, no me gusta mentir y quiero ser responsable. Hay que ver qué nos queda después de Macri", alertó, en otro tramo de su discurso.