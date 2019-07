Montenegro pidió "terminar con la lógica de los últimos 30 años"

El precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, continuó este sábado por la mañana con las recorridas por distintos puntos de la ciudad, al igual que todos los candidatos de la lista que encabeza. Sostuvo que “las mejores soluciones, surgen de escuchar a los vecinos” y enfatizó que “hay que terminar con la lógica de los últimos 30 años”.

El diputado nacional y todo su equipo salieron este sábado a recorrer la ciudad, “como lo hacemos todos los días, para tomar contacto con los vecinos porque las mejores soluciones surgen de escuchar a los marplatenses y batanenses”.

Sobre la respuesta que reciben durante las recorridas, el legislador indicó que “escuchamos a los vecinos esperanzados, convencidos que este es el camino, porque las transformaciones que iniciaron Mauricio (Macri) y María Eugenia (Vidal), son profundas, son para siempre” y comentó que “pueden surgir diferencias, pero no hay agresiones. Lo que hacemos es escuchar, dialogar. No somos ni el relato, ni el insulto, ni el agravio. Todo eso es símbolo de un pasado al que no queremos volver”.

Asimismo, Montenegro consideró que “los problemas son los mismos hace mucho tiempo. La seguridad, el abandono del espacio público, que incluye falta de luminarias y asfalto, y el desempleo”.

“Nuestro equipo está compuesto por marplatenses y batanenses, vecinos, que quieren de una vez por todas transformar la ciudad, dejando atrás 30 años de abandono, tres décadas donde las mismas caras de siempre ocuparon lugares, desperdiciando la oportunidad de trabajar para que Mar del Plata crezca”, concluyó.