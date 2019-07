Verónica Magario: "Mar del Plata no recibe los recursos necesarios"

En el marco de una recorrida por Mar del Plata que encabezaron los principales funcionarios de Frente de Todos, la precandidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Verónica Magario dialogó con 0223 y señaló las grandes falencias que observó en las escuelas y en los hospitales de la ciudad. Además, insistió en implementar un plan integral en todas las áreas y enfatizó en el rol de La Feliz en un eventual mandato.

Tras una jornada intensa junto con Alberto Fernández, Axel Kicillof y Fernanda Raverta, entre otros, la compañera de fórmula del exministro de Economía expresó su preocupación por la situación edilicias de las escuelas y los descuentos que sufrieron los docentes municipales luego de la quita de bonificaciones que ordenó el intendente Carlos Arroyo. "Mar del Plata está muy complicada. Más allá de las dificultades que complican mucho el funcionamiento, como el incentivo que sacaron, hay un gran deterioro en los edificios. Nosotros queremos que la educación, la salud y el eje productivo sean el camino para una nueva Provincia", explicó Magario.

"La infraestructura escolar corresponde a la Provincia, salvo este raro caso de Mar del Plata, que tiene un porcentaje tan grande de escuelas municipales. La Provincia tiene que sostener los sueldos de los docentes. Las escuelas no son solo el lugar donde los chicos estudian, sino también donde comen tal vez el único plato de comida. Tener escuelas cerradas significa que los chicos no solo no estudian sino que tampoco comen", recalcó.

Una de las grandes falencias que soportan los vecinos de los barrios periféricos es el funcionamiento de los centros de atención primaria de salud y la sobrecarga que existe en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y en el Materno Infantil. En este sentido, la intendenta de La Matanza aseguró que "preocupa mucho el sistema de salud en Mar del Plata" y que la problemática se centra en que "está todo focalizado en los grandes hospitales".

"Hay que trabajar en un sistema integral de salud. Trabajar en la prevención de las salas, pero también hacer un control casa por casa, donde cada familia tenga sus vacunas y los controles al día. Cuanta más prevención hacés, menos necesitás los hospitales. Hay que fortalecer los centros de atención primaria y los hospitales de alta complejidad", sostuvo.

Días atrás, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró en San Martín el servicio del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y apuntó contra aquellos municipios que todavía no lo implementaron, uno de ellos, La Matanza. "Lo venimos pidiendo desde julio de 2016", respondió Magario. "Parece que algunos distritos no pudimos en la primera y segunda etapa. Ahora estamos esperando hacerlo en la tercera. Esperamos que el Same llegue antes de que la gobernadora termine su mandato. Son eternos los reclamos y no lo terminan de implementar. Vidal hizo diferencias, privilegió a determinados distritos y a otros los ha postergado. Por eso, cuando uno gobierna tiene que hacerlo para todos", apuntó.

Por otra parte, en referencia a la seguridad, Magario explicó que la Gendarmería Nacional "es lo mejor que podemos tener". Lejos de poner en cuestión la cantidad de efectivos que trabajan en las zonas periféricas por órdenes de la ministra Patricia Bullrich, la intendenta de La Matanza aseguró que "los 500 gendarmes no alcanzan". "Hay que poner muchos más uniformados porque no alcanzan. Escuchamos que la gobernadora dice que lucha contra las mafias, pero no basta. El delito creció en toda la provincia, Mar del Plata no es ajena a eso. Necesitamos erradicar las mafias. Nosotros debemos ir contra el narcotráfico y el delito. Hay que equipar la institución y dotarla de más personal", indicó.

En este contexto, Magario subrayó que "hay que reactivar un sistema productivo integrado en Buenos Aires. Es la provincia más grande, la más importante, la que tiene la mayor producción en todos los rubros". Asimismo, señaló que "Mar del Plata no recibe los recursos necesarios", dado que La Plata percibe el doble de dinero, pero a la vez General Pueyrredon obtiene una suma diez veces mayor a la de La Matanza. "Con un intendente que se dedica nosotros pudimos sostener y eso acá no se hizo", advirtió.

"Arroyo no ha sido un buen intendente. No gestionó también. Fernanda Raverta es una mujer joven con muchas ganas de hacer cosas, ella conoce lo suficiente a la ciudad. Si para Vidal Mar del Plata fue una prioridad, no se notó mucho, aplicó las mismas politicas de Mauricio Macri. Para Axel y para mí, Mar del Plata es la ciudad más importante de la provincia después de La Matanza. Es esencial que renazca y vuelva a reactivar la producción", garantizó.

Entre acusaciones de por medio que repartieron Vidal, Kicillof y Guillermo Montenegro, y otros tantos protagonistas de Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la precandidata a vicegobernadora pidió "dejar de tirarnos la pelota y agredirnos". "Esto es lo que la gente no quiere escuchar más. Hay que pensar en el futuro, hoy hay muchos que no la están pasando bien. Algunos no llegan a fin de mes, otros directamente no comen. Los dirigentes políticos en vez de contestarnos tenemos que hacer propuestas. Basta de agredirnos. Empecemos a mirar a la gente, cómo reactivamos el trabajo", imploró.

Para finalizar, Magario destacó las capacidades de su compañero de fórmula: "Axel tiene mucha capacidad para manejar finanzas y no endeudarse. Yo conozco mucho del área educativa y de salud, por eso hacemos un gran trabajo juntos. Él tiene la personalidad y la honestidad suficiente para gobernar. Nosotros tenemos muchas ganas de hacer en la provincia de Buenos Aires. Conocemos mucho de trabajar y gestionar, conformamos un gran equipo", concluyó.