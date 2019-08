Vidal tras la derrota: “Vamos a necesitar un poco más de tiempo para reflexionar”

Consumada la derrota en las elecciones primarias de este domingo, la líder del PRO en territorio bonaerense, María Eugenia Vidal, habló en conferencia de prensa junto al vicegobernador radical Daniel Salvador. Primero con un discurso breve, luego vía respuestas a diversas consultas periodísticas, la titular del Ejecutivo bonaerense afirmó que su espacio va a “necesitar un poco más de tiempo para reflexionar” sobre la jornada electoral.

En primera instancia, Vidal manifestó su agradecimiento protocolar “a quienes nos acompañaros con sus votos” y, sobre esos electores, manifestó: “Sé que mucho de ustedes pusieron más que un voto en la urna”.

De inmediato, reconoció que los resultados de las Paso “enviaron un mensaje”. “Siempre digo que cuando uno gana una elección no la gana uno, la gana lo que uno representa. Y que una victoria no es un cheque en blanco. En cambio, cuando se pierde la elección, sí que la pierde uno”, entendió.

Sobre el casi 70% del electorado que no la eligió, Vidal analizó lo que viene rumbo a octubre: “Escucharemos a todos aquellos que no nos eligieron, quiero decirles que vamos a seguir escuchándolos, en este camino que nos queda por recorrer, vamos a seguir escuchando”, exclamó.

Enseguida, agregó: “Así como hubo bonaerenses que dijeron sigan adelante, otros dijeron que no y no fue suficiente. A esos que nos dieron ese mensaje, quiero decirles que no me voy a cansar de recorrer la Provincia, porque sin la gente no hay equipo. Si la gente no puede ser parte de ese equipo, entonces nosotros no podemos hacerlo mejor. Escuchar es muy importante”, insistió.

Posteriormente, consultada por la realización de una autocrítica, Vidal entendió: “Para nosotros reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza” y segundos después ahondó: “No tenemos la verdad revelada. Si analizamos la elección, los resultados no están diciendo que tenemos que escuchar más. Incrementar los encuentros, escuchar y mejorar. Corregir lo que hay que corregir. Esa siempre será nuestra actitud. Nos queda una instancia más de escucha, la de octubre”

Por último, interrogada por el nuevo proceso devaluatorio de este lunes, la gobernadora reconoció sentirse precopuado por sus consecuencias, aseguró que acompaña a los bonaerenses con medidas que se darán a conocer durante la semana y analizó: El mundo también habló”.