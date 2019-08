Santiago Bonifatti: "Mar del Plata tiene que volver a ser la ciudad de las oportunidades"

En el tramo final de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), el precandidato a intendente de Consenso Federal 2030, Santiago Bonifatti, pasó por los estudios de 0223 Radio para desarrollar las propuestas de su fuerza política.

En ese marco, Bonifatti dijo que "nos abrimos camino ante una pretendida polarización hablando mucho con la gente y comunicando la propuesta de Roberto Lavagna en la ciudad" y opinó que "estos dos polos siguen profundizando una grieta que no representa los intereses de la gente sino los problemas de los políticos". "Estamos intentando representar a vecinos que no dan mas, no tienen trabajo o están defendiendo la continuidad de su comercio como si estuvieran en la primera linea en una guerra", enfatizó.

Por su parte, el concejal de Sumar por Mar del Plata consideró que "la ciudad está sobre-diagnosticada y sobre-prometida, se la ha dicho al a gente muchas cosas que no se cumplieron".

Banco Municipal

Bonifatti señaló que "hay una uniformidad en la gente en torno a que el problema más grave es la falta de trabajo". En esta línea, Bonifatti manifestó que "el municipio es el primer impedimento para el desarrollo de la ciudad y este gobierno lo ha profundizado con un celo particular contra el sector privado que es el principal generador de empleo". "La Municipalidad es una maquina de impedir, un cementerio de sueños y emprendimientos", agregó.

En ese marco, el precandidato detalló que"los primeros fondos estarán destinados al Parque Industrial y recuperaremos la idea de trabajar de forma asociada al sector de la tecnología". "Mar del Plata tiene que volver a ser la ciudad de las oportunidades a la que vinieron mis abuelos y mis padres", añadió.

De esta forma, el ex dirigente de Acción Marplantese propuso la creación del Banco Municipal y manifestó que "sera el motor central para le financiamiento del desarrollo" aunque aclaró que "tardará varios años y sera difícil de instrumentar. "Recién en el tercer o cuarto año de gestión podríamos tenerlo, esto no quita que no sea estratégico", comentó y aseguró que "podríamos ir haciendo pequeñas cajas de créditos pero seguro que no se resolverá el primer año".

En cuanto al costo que esto le significaría al municipio, Bonifatti dijo que "no es tan costoso en un municipio con 11 mil millones de presupuesto" y sostuvo que "queremos un banco publico-privado que no le preste plata al municipio, tiene que ser una herramienta de la política". "Se tratará de una entidad financiera que se piensa para acercarse a emprendimientos que no tienen financiamiento", añadió.

Déficit

El candidato de Consenso Federal acusó al gobierno de Carlos Arroyo de "mentirosos crónicos" y aclaró que "este gobierno tiene 1400 millones de pesos de déficit".

En el debate de las cuentas, Bonifatti planteó que tanto la administración actual como la anteriores parte de "dos concepciones equivocadas, la de Carlos Arroyo es economicista y deja la gente afuera y la de Gustavo Pulti plantea hacer todo a la ves sin importar como se pague, eso tiene limites".

"Mar del Plata necesita recuperar la justicia contributiva, hay un 50 por ciento que paga los impuestos, el otro no paga nada porque no puede o no quiere", aseveró.

Apagar incendios

El gobierno municipal se caracterizó por una multiplicidad de conflictos con diversos sectores de la sociedad marplatenses. Fomentistas, cooperativistas, municipales, productores teatrales o clubes, protagonizaron tensos debates, especialmente, con el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle.

Santiago Bonifatti definió los conflictos como "autogenerados" y confirmó que como primera medida "hay que devolverle la bonificación a los docentes. Hace falta una reivindicación porque se los ha colocado en un lugar horrible".

Además, postuló que hay que "trabajar en la cuestión social" y denunció que "se destruyó el sistema cooperativo cuando los únicos planes de vivienda son los de las cooperativas de los movimientos sociales". "Hay que tener claro que si no lo puede hacer el Estado, lo puede hacer mejor las cooperativas y la mejor manera de evitar los conflictos es no generarlos", reflexionó.

Salud y Transporte

Por último, Santiago Bonifatti se refirió a la situación de la salud municipal y el transporte. Sobre lo primero, consideró que "las guardias las 24 horas cuesta mucho tiempo y dinero y prometer eso es una gran mentira, ya que, tenemos 33 centros de salud y en el mejor momento tuvimos 7 operando 24 horas". "Tenemos que aprovechar la primera camada de médicos egresados de la Universidad Pública", añadió.

Sobre el transporte, el candidato de Roberto Lavagna pidió "dejar de discutir de manera hipócrita, si aumenta todo, aumenta el boleto". En ese sentido, propuso como mecanismo de control a los "80 millones cortes de boleto de los usuarios" y sugirió mejorar la aplicación "Cuando llega" para que los vecinos puedan denunciar irregularidades e incumplimientos.

"Hay que sincerar servicio nocturno porque es deficitario y no hay demanda e incorporar a la Universidad en el pliego y el estudio de costo para evitar sospechas", culminó.