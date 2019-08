Piden explicaciones ante el Concejo por un acuerdo entre Arroyo y una asociación por la explotación de un predio

Organización Mar presentó una nota el pasado miércoles en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon para pedir explicaciones y exigir su profundo rechazo a un acuerdo que firmaron el intendente Carlos Arroyo y la Asociación Civil Centro Recreativo Comandante Luis Piedrabuena (Accrclp) por la explotación de un predio municipal ubicado en la zona sur de Mar del Plata, lindero al Faro.

En concreto, se trata de un terreno de 16.900 metros cuadrados que está situado en la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur, sobre la Avenida de los Trabajadores al 5700. Según denunciaron desde Organización Mar, la asociación ocupa el lugar ilegalmente, donde explota el camping "La Cabaña", con una capacidad para 400 personas, sin pagar el canon al Estado ni contar con una habilitación, a pesar de haber sido intimidada a desalojar el lugar en un plazo de cinco días hábiles tras un juicio que inició la gestión municipal en 2014, bajo la intendencia del ex jefe comunal Gustavo Pulti.

Por tal motivo, desde la organización demandante expresaron su profunda disconformidad al constatar que "el 1 de febrero pasado el Municipio desistió de continuar con la acción judicial de desalojo y, mediante un acuerdo firmado el 19 de marzo ente el intendente y el titular de la asociación Luis Piedrabuena, Augusto Menecier, se le permitirá a dicha entidad continuar con la explotación del predio por cinco años más, siempre y cuando sea aprobado por el Concejo Deliberante." Menecier formó parte de la división de Inteligencia Naval durante la última dictadura militar, años en los que a pocos metros del predio señalado funcionó el centro clandestino de detención de la ExEsim.

No obstante, el conflicto no termina allí. Según dicho acuerdo, el terreno está valuado en más de once millones de pesos ($11.802.960) y según la legislación vigente del artículo 28 inciso b del Decreto Ley 9533, Luis Piedrabuena no puede pagar menos del 10% de la valuación fiscal, lo que representaría unos $98.358. Sin embargo, el canon mensual que recibirá el municipio apenas será de $6.666 ajustado a la inflación anual. "El precio estipulado no sólo es violatorio de la ley, sino que es más bajo que el precio del alquiler de un monoambiente en Mar del Plata", acusaron.

"El canon convenido resulta antijurídico y perjudicial para los intereses patrimoniales del Municipio, en un contexto marcado por una fuerte escasez de recursos públicos para afrontar las obligaciones que tiene el Estado en materia de salud, educación y obras de infraestrucutura", apuntaron. "Otros privados deben pagar un 85% más del canon exigido a la Accrclp por la concesión de predios municipales destinados a la explotación de campings, en una clara situación de competencia desleal", agregaron. Además, otro punto de reclamo que ponen en cuestión desde Organización Mar es que el acuerdo no hace referencia a el pago de impuestos y tasas que pudieran encontrarse adeudados desde el 2014 a la fecha, lo cual entienden que "podría interpretarse como una condonación impositiva". Según estimaron desde la ONG, el Estado dejó de recibir entre $400.000 y $3.540.807 en el período señalado.

"En función de lo expuesto, el Concejo Deliberante tiene el deber de rechazar este acuerdo por resultar contrario a la Ley y perjudicial para el Estado. En segundo término, debe exigirse la restitución inmediata del predio para destinarlo al uso público y/o concesionarlo en condiciones de libre competencia, que no perjudiquen los intereses económicos del Estado Municipal y de todos los habitantes de esta ciudad a costa del negocio de un privado", concluyeron.