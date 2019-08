Arroyo chicaneó a Montenegro: “La gente puede elegir la opción de Mar del Plata o de un candidato importado”

En clave electoral, el intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo habló sobre las versiones que indican que luego del magro porcentaje de votos que cosechó en las Paso podría bajar su candidatura y favorecer así un posible triunfo de Guillermo Montenegro en octubre.

“Van a esperar hasta toda la eternidad. No solamente no voy a declinar el espacio sino que voy a enfrentar al candidato mandado por la gobernadora porque yo considero que Mar del Plata deben ser gobernada por la gente que haya vivido y trabajado toda su vida acá. Voy a llevar la lucha hasta el final. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Estoy en plena campaña como el principio”, arengó Arroyo, en diálogo con 0223.

En ese análisis, el intendente agregó que en la carrera electoral, “hay una persona menos, a la que yo quiero mucho y respeto mucho que es Vilma (Baragiola). La gente tiene que pensar qué tiene que hacer: o elegir la opción de Mar del Plata o de un candidato importado”, chicaneó.

Consultado por otro medio acerca de su preferencia hacia un triunfo de Axel Kicillof o María Eugenia Vidal en caso que sea reelegido para un segundo mandato al frente de la intendencia, Arroyo prefirió no opinar al respecto: “No hay que pensar en términos personales sino que hay que pensar en términos institucionales. Si me habla de institucionalidad, este gobierno ha respetado la institucionalidad. Si me habla de planes económicos, yo soy keynesiano y estoy en otra posición y muchas cosas que no comparto”.

En ese punto, se refirió a los tarifazos que “ahogan” a los clubes y habló de cómo las tarifas de gas afectan directamente a actividades como la natación.

“Me consta que hay una enorme cantidad de gente, sobretodo de la tercera edad y jóvenes, que necesitan hacer natación por cuestión médica, y no pueden hacerlo porque los clubes necesitan calentar el agua. El Gobierno debe recapacitar y dar marcha atrás. En eso el gobierno ha fallado”, cuestionó.

En relación a la marcha del sábado en apoyo al presidente Macri, el jefe comunal expresó satisfacción por el acto “todo lo que sea democrático” pero criticó la agresión a periodistas, realizado frente al obelisco. “Hay que respetar las ideas ajenas. Siempre hay que respetar al otro”, reflexionó Arroyo.