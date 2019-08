Daniel Katz: “A Baragiola la gente no le tiene confianza para administrar Mar del Plata”

El exintendente del Partido de General Pueyrredon, Daniel Katz, pasó por los estudios de 0223 Radio y analizó el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) y planteó que no le sorprendió la victoria de Alberto Fernández y Axel Kicillof, aunque admitió que sí le "sorprendió la diferencia".

En relación a los comicios locales, el dirigente radical señaló que "yo dije que Fernanda Raverta iba a ser la candidata más votada y Juntos por el Cambio la fuerza con más votos" y agregó: "Lo que no dije pero me veía venir era la victoria de Guillermo Montenegro en la interna con Vilma".

Para Katz, "el radicalismo se equivocó en ir a disputar a un territorio que no es el propio". "Cuando vi los afiches de 'Juntas' pensé que no podíamos disputar quién es mas amigo de María Eugenia Vidal porque Montenegro es y seguirá siendo amigo de Vidal". A su vez, resaltó que "la fortaleza del radicalismo era su historia en la ciudad".

En ese sentido, el exjefe comunal dijo que "Vilma tiene un perfil determinado, hace excelentes elecciones legislativas pero no es del paladar de los marplatenses cuando tienen que decidir quién administra la ciudad".

Ante la pregunta si no debería haber sido candidata, Katz respondió: "Era muy difícil dar ese debate porque era la que mas medía, hay figuras que no van a llegar a determinados lugares porque la sociedad te rotula por distintos motivos". "En estos casos te enojas o lo asumís, cuando la sociedad te rotula es muy difícil salir de ahí y a Vilma la han rotulado al estilo Carrió, cuando es legislativa la votan pero para gobernar pierden votos", sentenció.

"Por estas horas Vilma ha terminado de entender que no le tienen confianza para administrar la ciudad y eso es doloroso e incómodo", enfatizó.

Por otra parte, Daniel Katz consideró que "el resultado nacional es irreversible" y pronosticó que "la elección local va a estar polarizada entre Raverta y Montenegro".

Respecto a la intención de la candidata del Frente de Todos de interpelar a la UCR para lograr más caudal electoral, elexdiputado nacional sostuvo que "los votos no tienen dueños" y amplió: "Quienes votaron a Vilma Baragiola van a elegir a quienes quieran, aunque no me imagino un radical votando con pasión a Kicillof". "Los mensajes y los acuerdos se hacen antes, no puede ser que porque perdiste una elección cambies de barco. El radicalismo no puede perder ni la vergüenza ni la dignidad en términos institucionales", aseveró.

En esa línea, el dirigente político aseguró que "después de la elección tenemos que debatir qué hacemos parados acá, yo soy de los que no se sienten cómodos". "El radicalismo debió haber discutido Cambiemos antes, no 27 días antes del cierre de listas, no teníamos mucho margen", argumentó.

Consultado por si votará a Guillermo Montenegro, Katz bromeó: "En una época los humanistas pedían el voto en un contexto de polarización radical y peronista, y tenían un lema que decía que en el cuarto oscuro los chanchos no te ven, votá con libertad", y rápidamente aclaró: "Seguramente vote a Montenegro".

Por último, Daniel Katz opinó sobre Alberto Fernández a quien conoció durante su período en el gobierno municipal y resaltó que "tengo un buen recuerdo de Alberto, un laburador, constructor y un acuerdista de la política. Me cuestan sus contradicciones posteriores".

"El Alberto Fernández que conocí como Jefe de Gabinete no me da miedo para nada, no creo que sea un títere pero me parece que habrá una fuerte disputa en el futuro gobierno entre La Cámpora y el sector de Alberto que se recostará en el peronismo y algunos aliados tácticos como Sergio Massa. Pero si alguno pensó que Alberto es manejable, evaluó mal", culminó.