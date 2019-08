A pocos días de las Paso, el Frente de Todos va a la Justicia para frenar la digitalización del escrutinio provisorio

El Frente de Todos presentará este martes un recurso de amparo ante la Justicia Electoral para que quede sin efecto la aplicación de la digitalización del escrutinio provisorio a cargo de la empresa Smartmatic para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) del próximo domingo.

El precandidato a presidente, Alberto Fernández, confirmó a diario Perfil que “se va a presentar este martes el recurso de amparo”. Además, agregó que “hay otros pedidos a la Justicia para que intervenga y evite consecuencias muy negativas. Todo es muy turbio entorno a Smartmatic”.

Desde el espacio Consenso Federal, que encabeza Roberto Lavagna la fórmula presidencial, se había sumado al pedido del PJ antes la Justicia Electoral para que no se utilice el sistema de Smartmatic. El apoderado de Consenso, Daniel Pires, había advertido sobre la posible manipulación en el conteo de datos: "El escrutinio provisorio, con el correr de los años, se convirtió en una elección mediática, el que instala el primer número es la tapa del lunes, en un sistema electoral que se está queriendo polarizar. Tenemos que tener cuidado para que no ocurra y que los números sean los reales y no tendencias", en diálogo con Radio El Destape.

Por otro lado, según confirmo el apoderado del PJ Jorge Landau, la presentación se realizará para “pedir que la Justicia ponga las cosas en su lugar y aparte a la empresa Smartmatic la noche de la elección. Es lo que vengo diciendo. No hay nada distinto a lo que sostenemos hace tiempo, pero llegamos a la parte final”, cerró.