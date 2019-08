Paredi: “Si vuelvo a la intendencia voy a tener permanencia diaria en la costa de Mar Chiquita”

Momento de definiciones en todo el país, con las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo que tendrán, también en el distrito de Mar Chiquita, una disputa particular entre el actual jefe comunal, Carlos Ronda, de Juntos por el Cambio, y el ex intendente del partido, Jorge Paredi, que va a interna en el Frente de Todos.

Durante 12 años a cargo del Ejecutivo marchiquitense, Paredi, dirigente ya legendario en la región, contó en entrevista con 0223 los motivos de su decisión de intentar volver a la intendencia y describió algunos detalles a tener en cuenta para su hipotético nuevo gobierno.

"Confiamos en que después nos sumemos todos los que hagamos la interna al candidato más elegido" confió en primera instancia tras ser consultado por la disputa partidaria rumbo a octubre que tiene entre los protagonistas a un exfuncionario suyo, el concejal Marcelo Sosa.

Volver a la municipalidad

"El disparador fue el libro que presenté el 6 de enero, "Desde adentro", donde cuento un poco las anécdotas de gestión. El día de la presentación mucha gente me pidió que fuera candidato. Luego se juntaron firmas en pocas semanas con ese petitorio y eso me hizo pensar. La conclusión es que todavía sigo vigente. Porque fueron 12 años de gobierno pero todavía conservo un espíritu juvenil. Quise hacer una lista de unidad, no se pudo, pero todos son buenos compañeros, tengo solo palabras de agradecimiento", explicó Paredi sobre la génesis de su nueva postulación.

Respecto a su rivalidad con Sosa, el ex jefe comunal se mostró tranquilo y muy respetuoso: "Él cree que es su tiempo de ser intendente y está bien. La gente determinará de quién es el tiempo", graficó.

Propuestas

"Me encanta el deporte, y me encantan los chicos. Hemos elaborado proyectos y propuestas para cada uno de los pueblos, Pirán, Vivoratá, Santa Clara del Mar, sobre lo que vamos hacer para adelante. Volveremos a gobernar para que mejore la situación. Hay un equipo nuevo, para sorpresa de muchos, tiene un promedio de edad 39 años, el más joven de todos los postulantes. El único veterano soy yo, con 68 años", expresó Paredi sobre lo que se viene.

Al pedirle un balance de la gestión del actual intendente radical, Paredi analizó: "Me duele no ver las cosas terminadas. Nos fuimos con un montón de cosas proyectadas y 44 meses después comprobamos que no hay gestión. Días atrás hicimos una jornada en el polideportivo inconcluso de Santa Clara del Mar. Y vengo recalcando que Ronda no tiene gestión porque, por dar solo un ejemplo, si la hubiera tenido, más aún con la gobernadora Vidal de su propia fuerza en la provincia, hubiera hecho lo necesario para conseguir los fondos y terminar ese importante proyecto", explicó.