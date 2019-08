Guillermo Montenegro: "Mar del Plata evolucionó, la política no"

La interna mas atractiva de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (Paso) la protagonizarán los precandidatos de Juntos por el Cambio. Vilma Baragiola y Guillermo Montenegro definirán el que representará al oficialismo nacional en un escenario abierto.

En ese marco, Guillermo Montenegro pasó por los estudios de 0223 Radio y destacó la cordialidad de todas las fuerzas políticas durante el proceso electoral y dijo que "si bien representamos cosas distintas en la política y en la gestión, el respeto es importante pensando en el futuro de la ciudad mas allá de la discusión electoral".

El diputado nacional resaltó que"soy parte de un equipo que trabaja hace 12 años con Mauricio (Macri), Horacio (Rodríguez Larreta) y María Eugenia (Vidal) y hace mas de dos años y medio me decidí venir a trabajar a mi ciudad". "En el medio hubo gente que me abrió las puertas de su casa y me escuchó, desde ahí la idea siempre fue encontrar soluciones micro y macro como el gasoducuto mas allá de la instalación que creo que tiene que ver con el trabajo que hacemos con la gente", agregó.

A su vez, señaló que cuenta con "la experiencia en seguridad para volcarla en la ciudad pensando la dimensión que tiene Mar del Plata que es 7 veces mas grande que Capital Federal y tiene una complejidad muy importante".

En Edison y la 39 seguimos hablando con los vecinos sobre la importancia de defender el cambio. ¡Gracias por el cariño! #MarDelPlata #DefensoresDelCambioMDP pic.twitter.com/CxuCbgSM0l — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 8, 2019

La sensación de los vecinos

El dirigente del Pro consideró que "Mar del Plata creció a nivel de una provincia, hubo evolución la ciudad y los marplatenses pero no de la política para dar soluciones".

De esta forma, propuso discutir "el trabajo en tierra en el puerto y planificar el posicionamiento internacional para las inversiones y la creación de la circunvalación para la llegada de camiones el puerto!. "Necesitamos una planificación integral, modificar el Código de Ordenamiento Territorial (COT) e innovación para tener un gobierno al servicio de la gente", enfatizó.

En cuanto a las sensaciones de los vecinos, Montenegro planteó que "hay una mezcla, muchos creen que este es el camino, otros no llegan a fin de mes pero entienden, hay quienes están enojados con razón porque pedimos esfuerzo y ven como la política le da trabajo a los parientes y los que están convencidos que se juegan dos modelos sustancialmente diferentes".

La falta de planificación en nuestra ciudad creciera mucho pero de manera desordenada. Desde lo urbanístico y lo turístico, tenemos que preservar el patrimonio edilicio inigualable que tenemos. Frenar las excepciones es clave en este sentido. #MarDelPlata #JuntosPorElCambio pic.twitter.com/X5CMdA5J0y — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 7, 2019

El Centro de Monitoreo de oficina

Guillermo Montenegro fue ministro de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y tiene pensado trasladar su experiencia a Mar de Plata. Para eso, planteó que "lo primero que hay que tener claro el diagnostico, saber lugares horarios y tipología del delito".

También, recordó que mi despacho estará en el Centro de Monitoreo y cuando hablas de un sistema de seguridad integral no solo hablamos de seguridad sino también a la respuesta a la emergencia médica y civil y de la capacidad de dar respuesta de acuerdo al evento que ocurra para saber donde tenes que movilizar los recursos humanos".

Sobre el uso de la tecnología, Guillermo Montenegro sostuvo que "tener cámaras no significa solucionar el delito sino que es herramienta para trabajar en prevención e investigación".

Por otro lado, aseguró que "tenemos fuerzas provinciales y federales, hay que coordinar todo y tener un sistema de comunicación y monitoreo único, esto es responsabilidad del intendente".

Salud

Una de las consultas recurrentes a los diferentes candidatos es sobre la necesidad de construir un Hospital Municipal. Para el precandidato de Juntos por el Cambio "hace falta un hospital pero también se necesitan coordinación".

Mar del Plata tiene dos hospitales provinciales e interzonales. se ha mejorado guardia y se incorporó el Same pero es calve un Centro de Salud en Batan, no resiste la salita y no puede ser que tengan que tomarse un colectivo para sacar un turno, es un trastorno para el vecino y colapsa al hospital", añadió.

La mejor gestión es la que está basada en la escucha. Por eso seguimos dialogando, como lo hicimos con Hugo, Beatriz y otros vecinos de Parque Independencia. Sabemos qué hacer y cómo hacerlo. #MarDelPlata #JuntosPorElCambio pic.twitter.com/rPw6XBHSrL — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 6, 2019

Transporte

Otro de los temas abordados por Guillermo Montenegro fue el transporte en el que manifestó que "la ciudad no da un buen servicio de transporte, circula un colectivo a una cuadra y otro a 20, por eso hay que hacer una planificación y sentarse con la empresa.

"Yo no tengo problema con la empresa, la tienen los marplatenses y yo represento a los marplatenses", enfatizó y aseveró que "no estoy de acuerdo con los monopolio, prefiero la competencia".

A su vez, propuso pensar un transporte para los jubilados teniendo cuenta que somos la segunda ciudad con más adultos mayores de la región y la tercera en el mundo.

La Silicon Valey de América Latina

En relación a la falta de empleo, el ex ministro de Macri dijo que "la problemática lleva 25/30 años y las gestiones locales no lo resolvieron". "El municipio tiene que ser parte de la solución, no del problema y el Intendente tiene que posicionarse en defensa de los intereses de sus ciudadanos", reprochó.

En ese marco, señaló que "Mar del plata cambió, ya no es la empresa de alfajores, café, el puerto y los pulóveres, ahora tenes industria pesada, tecnología, el cordón frutihortícola con capacidad de exportar y todo esto que es generación de empleo".

Para resolver el problema de la estacionalidad, Montenegro destacó los sectores del software y hardware y prometió instalar empresas con estas características "porque generan pleno empleo y divisas y va a seguir creciendo". "Podemos transformarnos en el Silicon Valley de América Latina", confió.

Bonificación docente: "Los partieron al medio"

Por último, Montengro confirmó que "la bonificación de los docentes forman parte del sueldo y será devuelto". "Cuando sos empleado público planificas tu vida en función de tu sueldo. "Ellos están amparados por el derecho y, ademas, es injusto porque lo tenías adentro y te lo sacaron, los partieron al medio", culminó.