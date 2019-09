"Eterno", un show que mantiene vigente la obra de Michael Jackson

Poco antes de la presentación de "Eterno", el nuevo espectáculo musical de Anahí Ramos, que se realizará este viernes a las 21 hs en el Teatro Colón, el joven Ary Jackson, director y protagonista de la obra habló con 0223.

Pasó una década desde que "El Rey del Pop" perdiera la vida y su nombre se convierta en una marca. Admirado, imitado e idolatrado, Michael Jackson es homenajeado por miles de colegas y fans por su incomparable talento y estilo innovador. Tomando esto como vector, Anahí Ramos y Ary Jackson crearon "Eterno", un show único que repasa la carrera del ícono del Pop.

Poco antes de la presentación, que se realizará este viernes a las 21 hs en el Teatro Colón, el joven Ary Jackson, director y protagonista de la obra habló con 0223.

"Eterno es un espectáculo homenaje a Michael, donde hacemos todos los éxitos y tiene la estética del videoclip" cuenta el joven imitador al tiempo que resalta el trabajo de vestuario y la puesta en escena que tiene la obra.

En este sentido, destaca que "Eterno" cuenta con un talentoso grupo de bailarines de entre 14 y 23 años que interpretan de forma precisa cada una de las coreografías bajo la atenta mirada de Anahí Ramos.

"También es una forma de mantener viva la obra de Michael", dice el joven que cuenta que muchos de sus compañeros de elenco no llegaron a ver al creador de la "caminata lunar" pero que lo admiran de igual manera por su gran talento.

El fanatismo es tal que el propio director del espectáculo tomó como nombre artístico el apellido Jackson, consultado por esta decisión, Ary dice que " es otra forma de homenajearlo. Me puse el apellido de Michael después de su muerte y quedó. La gente ya me empezó a conocer como Ary Jackson", relata.

Autodidacta, el bailarín cuenta que descubrió a Michael navegando en internet y la admiración que despertó en él por entonces lo llevó a imitar su estilo mirando sus conciertos y vídeo clips en VHS.

Luego, de la mano de Anahí Ramos comenzó un camino profesional dentro de la danza. "Ella sabía de mi admiración por Jackson y conocía mi trabajo y cuando surgio la idea de hacer Eterno me convocó" , cuenta.

Además de Ary Jackson, "Eterno" está integrado por los bailarines Martina Binda, Tamara Hernández, Lucia Amoedo, Karina Torres, Morena Ale, Yamila Alcojor, Sofía Miguel, Agustina Molina, Elías Martínez, Lucrecia Correa, y Cristián Rodríguez

"Vamos a hacer las canciones más conocidas. Por supuesto que Thriller y Billie Jean van a estar, pero tambien hay otros temas como They don´t care about us; Human nature; The way you make me feel; Stranger in Moscow", adelanta Ary.

El show cuenta con la dirección general es de Anahí Ramos, la dirección artística de Ary Jackson y la producción audiovisual de Gonzalo Menendez.