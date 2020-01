"Las encadenadas", una obra sobre Villa Epecuén

El domingo 19 de enero a las 21 volverá a subir a escena la obra "Las encadenadas" del dramaturgo Juan Mako, en la sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium, antes, el autor habló con 0223.

Tarde noche de verano en el cementerio municipal del pueblo de Carhué, en el límite con Villa Epecuén. Ante el acecho de una tormenta incipiente, y cansadas de la rutina, dos mujeres encargadas del crematorio intentan terminar lo antes posible su jornada laboral. De repente el llamado de su jefe genera que aquellas heridas, ruinas y cenizas del pasado se remuevan y vuelvan a salir a luz.

Sobre esta idea gira “Las encadenadas” que por primera vez llega a Mar del Plata para hacer temporada durante los meses de enero y febrero. En diálogo con 0223, Juan Mako, su autor y director contó pormenores de la obra.

Villa Epecuén es el nombre de un pueblo turístico argentino en ruinas, ubicado en el partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires. Fue fundada en 1921 a orillas del lago del mismo nombre, y llegó a tener cerca de 1.500 habitantes. “Hoy es un pueblo fantasma que parece salido de una película de Tim Burton”, cuenta Mako.

“Mi abuelo era del pueblo vecino y siempre nos contaba historias y ahí se me ocurrió escribir una historia y ambientarlo en ese lugar”, dice el dramaturgo, mientras cuenta que su visita al pueblo lo dejó impresionado “ Es el turismo de la muerte. Vas a visitar algo que está en ruinas y la herida todavía está muy abierta”, relata.

Además, el dramaturgo cuenta que con “Las encadenadas” realizó una gira por varios puntos del país y, entre ellos visitó Carhué, pueblo donde transcurre la obra. “Teníamos mucho miedo por cómo podían llegar a recibirnos pero, por suerte estuvo muy bueno. La obra tiene mucho humor también”, recuerda.

Consultado por cómo fue la seleccion del elenco, Mako cuenta que “a Mónica Driollet ya la conocía y me daba el perfil de lo que quería. Ella me recomendó el libro “El agua Mala” de Josefina Licitra y me dijo” tenes que hacer algo con esto. A Cecile Caillon la vi en un festival de teatro en Rafaela y me encantó”, finaliza.

Las encadenadas cuenta con la direccion de Juan Mako, la escenografía está a cargo de Sol Soto, y el vestuario de Paola Delgado. Puede verse los domingos de enero y febrero a las 21 en la sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium.