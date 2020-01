En el inicio del fin de semana, maleteros cortan los accesos a la Ferroautomotora

En la tarde del viernes iniciaron la protesta. Reclaman que las empresas mantienen a unos 30 trabajadores “en negro”. Los micros recogen a los pasajeros por la avenida Luro.

Un grupo de maleteros realizan un sorpresivo corte de los accesos de la terminal de micros de Mar del Plata, reclamando por la regularización laboral. Afirman que unos 30 trabajadores están sin ningún tipo de registración.

En diálogo con 0223, Carlos Amodei, uno de los representantes de la CTA Autónoma, recordó que hace un año hicieron el mismo reclamo y a pesar de las continuas reuniones en el Ministerio, “nada se resolvió”.

“Hicimos todos los deberes como correspondía, fuimos durante todo el año al Ministerio de Trabajo y nos presentamos en unas 6 audiencias. Hemos buscado por todos medios de consensuar con las empresas, pero hay dos grupos mayoritarios que no se presentan aunque si hay algunas que lo hicieron. Pero llegamos a este cuello de botella donde no hay ninguna solución”, explicó el dirigente.

En esa línea, sostuvo que “a pesar que se formó una cooperativa para que las empresas se puedan adecuar, siguen sin querer reconocer a los trabajadores que están en negro, sin ART, sin obra social, sin absolutamente nada”, precisó Amodei.

“Ahora hay 30 trabajadores pero así sea uno, en el siglo XXI esto no puede pasar. Ninguna empresa tiene a un trabajador registrado. No nos vamos a ir hasta que no haya alguna respuesta”, remarcó.

Luego de valorar la preocupación del gobierno de Guillermo Montenegro “en por lo menos atendernos el teléfono”, diferenciando a la anterior gestión municipal, Amodei planteó que para evitar la medida de protesta, "las empresas están quebrantando la ley porque están levantando los pasajeros sobre la avenida Luro. Qué pasa si un pasajero se cae, se quiebra. Nadie los cubre y eso no es responsabilidad nuestra. Nosotros hicimos todo lo posible durante el año para que esto no suceda”, cerró.