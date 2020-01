El senador provincial del Frente de Todos, Gervasio Bozzano denunció que la oposición está "desfinanciando a la provincia como si no tuvieran responsabilidad por la situación actual".

Luego del debate y aprobación con modificaciones de la reforma impositiva en la Legislatura Bonerense, el oficialismo criticó durante a la oposición de Juntos por el Cambio por "querer desfinanciar el Estado".

En ese marco, el senador provincial del Frente de Todos Gervasio Bozzano dialogó con 0223 Radio y denunció que la oposición "utilizó la mayoría para otra cosa". "Están desfinanciando a la provincia como si no tuvieran responsabilidad por la situación actual", acusó.

A su vez, Bozzano aseguró que "perdemos de recaudar 10 mil millones de pesos y tenemos vencimiento de 40 mil millones en enero". "Pedimos acompañamiento para solucionar lo que ellos generaron", disparó.

Entendemos que dar un marco de equidad tributaria es fundamental para avanzar en la provincia que queremos. #BuenosAires #ProvinciaEnMarcha — Gervasio Bozzano (@BozzanoGervasio) December 26, 2019

Respecto a la posibilidad de que estas diferencias se agudicen en otros debates legislativos, el senador dijo: "Soy optimista por naturaleza, apelo a que esto no vuelva a pasar". "Muchos legisladores no piensan igual, el radicalismo tiene otra mirada", aseguró y pidió que "acompañen nuestras medidas, no podemos estar en el Senado para defender privilegios".

Finalmente, Gervasio Bozzano planteó que "la falta de conducción en la oposición dificulta las cosas" y le envió un mensaje al sector agropecuario: "Hemos visto tractorazos pero le vamos pedir tiempo al sector rural porque son parte fundamental de la provincia de Buenos Aires". "Queremos que sean el motor de la economía junto a la industria", aseveró.