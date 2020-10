Paradores de playa en Santa Clara del Mar: acuerdan una mediación vía los concejales

La demolición del parador Barra Mansa en Santa Clara del Mar crispó los ánimos en parte de la comunidad de la localidad, que llegó a manifestarse dos veces en pocos días sobre la ruta 11. Ante la proximidad del verano, el gobierno comunal intimó a tres chiringos a retirar sus instalaciones, dos de los cuales consiguieron una prórroga a fin de analizar su futuro inmediato.

Para conocer cómo tratará el tema el Concejo Deliberante, 0223 diálogo con la concejal Teresa Vera, quien se preocupó por separar los tantos en relación a los paradores en conflicto. Además de Barra Mansa, los otros dos espacios de playa notificados son Ecobeach y El Chiringo.

“Las cuestiones son diferentes. En el caso de Barra Mansa, la instancia de diálogo ya estaba agotada. No habían pagado nunca lo que debían y la realidad es que no demostraron voluntad de saldar la deuda, no hubo ni intención de averiguar cuál era el monto. Por otro lado, ese sector de playa siempre fue público, donde ellos están es la bajada del arroyo, no se había destinado allí nunca un espacio para un chinringo en el pasado”, resaltó Vera.

Respecto al porvenir de Ecobeach y El Chiringo, la edil especificó: “Ellos tenían una concesión precaria que caducó. Somos muchos los que debemos sacar de en medio todo lo sentimental, porque lo cierto es que los paradores son hermosos, los que asistimos habitualmente sabemos del buen servicio que brindan y que están a cargo de familias que son de Santa Clara del Mar. Pero esas concesiones no se renuevan y los papeles son los papeles”, avisó Vera.

La caducidad de los contratos para esas prestaciones de servicio de playa tuvo lugar el 15 de abril pasado y, en ese sentido, la concejal reparó: “Si uno va al punto legal, la concesión terminó. Lamentablemente la gestión anterior podría haber hecho una licitación como corresponde, sobre todo teniendo en cuenta la inversión que hicieron los encargados de los paradores”, detalló Vera.

Sobre las manifestaciones de apoyo de la comunidad, la edil explicó: “La población los apoyó porque son gente del pueblo, tienen muchos conocidos y amigos. Ellos son personas que conocen Santa Clara del Mar y a ellos también se los conoce”, aseguró la concejal.

Para el porvenir inmediato, Vera avisó que los propietarios de ambos paradores pidieron la mediación de los concejales con el Ejecutivo, por lo que el Concejo Deliberante se apresta a tratar la situación de darle continuidad o no a los puestos. “Es lo que se necesita, buenos términos, propiciar el diálogo, es fundamental. Lo que nosotros planteamos es que vamos a elevar la postura de que ellos quieren continuar, pero son muchas las cosas a revisar y el tiempo apremia”, reconoció la edil.

“Veremos de qué manera se puede solucionar esto. Nadie quiere perjudicar a nadie en lo que tiene que ver con el trabajo. Ellos lo generan y en ese sentido hay que revisar ciertas cuestiones. Todo tiene que estar como corresponde. No es un tema que dependa de los concejales, hay que consulta ral Tribunal de Cuentas, por ejemplo, entre otras cosas. La verdad es que si no hubiera ánimo de resolverlo, Paredi no nos hubiera pedido que veamos de qué modo darle resolución al tema”.