Descontrol en cervecería: "No queremos tener que llegar a castigar el trabajo de la gente"

Indignante. Así calicó el Secretario de Desarrollo Productivo del Municipio, Fernando Muro, el descontrol de personas que se observó este fin de semana en Baum Constitución a pesar la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige por la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a 0223 Radio, el funcionario reconoció que las imágenes que se viralizaron en los últimos días y que dio a conocer este medio son "muy tristes e indignantes" y pidió al sector que "no tire por la borda todo el esfuerzo se hizo en estos meses".

"Lo que se vio es lo que no puede pasar. Tenemos que ser inteligentes y volver con los cuidados respectivos. Eso tiene repercusiones negativas y es justamente la imagen que no queremos dar", aseveró el funcionario.

El integrante del gabinete de Guillermo Montenegro aclaró que agentes de Inspección General habían visitado la cervecería en los momentos previos al descontrol pero aseguró que en ese momento no se había advertido un incumplimiento a las medidas sanitarias que se exigen.

"Nosotros siempre sancionamos a los que no cumplen; clausuramos cuando una actitud no está bien y puede provocar un riesgo. Hay que tener en cuenta que el accionar de uno puede repercutir en el trabajo de muchos otros marplatenses. Y la verdad que no queremos tener que llegar a castigar el trabajo de la gente", planteó.

Muro consideró que, en el caso particular de Baum, la Justicia podría intervenir de oficio porque hubo una violación al aislamiento social, preventivo y obligatorio. "En este caso específico la Justicia puede hacerlo", aseguró, y no precisó si desde la comuna se implementaron otro tipo de sanciones contra el local nocturno.

A pesar de esta situación, el responsable de la Secretaría de Desarrollo Productivo resaltó que los comerciantes y los marplatense "han demostrado estar a la altura de las circunstancias" en el contexto de la pandemia. "Yo estuve y visité establecimientos que eran impecables. Por eso no podemos dejar que la imagen de un comercio salpique al resto", apuntó.

"Hay que ser responsables para que entre todos podamos ir manejando esta situación que es inédita y muy complicada. Lo que hay que buscar es un equilibrio entre la salud y la economía porque las dos cosas van de la mano. No tiremos por la borda todo lo que logramos", concluyó.