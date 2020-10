La provincia evalúa el autoteatro para los espectáculos en temporada

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, sostuvo que la provincia evalúa la posibilidad de que la actividad teatral se realice en espacios abiertos, pero dentro de los autos particulares de los espectadores.

“Estudiamos mucho lo que pasó en otros lugares del mundo y hay algunas definiciones de los expertos que están asesorando a la provincia, que dan como hecho: no puede haber aglomeraciones ni espectáculos masivos, ya que suponen un mayor riesgo de propagación del virus, por estar en lugares cerrados y sin ventilación natural, es decir con ventilación mecánica o aire acondicionado, donde comparten el mismo espacio muchas personas. Todas esas actividades, hoy es muy difícil que se realicen”, explicó a AM530, el funcionario de Kicillof.

E insistió: “Hay experiencias en Europa con aforos con el 20% o 30% de su capacidad y después se restringieron”.

En esta coyuntura, Costa expresó que “hay que pensar alternativas en espacios con ventilación natural, con tapabocas y nariz, al aire libre donde el riesgo sea menor y con los protocolos” y en esa línea adelantó que se analiza con el sector “buscar creativamente alternativas” para que haya espectáculos y no generar contagios “que traerían problemas para el desarrollo de la temporada”.

“Está el autoteatro como una alternativa que se está analizando, con experiencias donde se sintoniza una frecuencia de radio y ahí esta el audio y puede ver el escenario y la pantalla. No es el teatro que nos gusta presenciar, pero está acorde con esta situación que nos toca afrontar”, deslizó.

En ese marco, admitió que analizando cómo se desarrolló el turismo en Europa, “la afluencia de turistas fue un 30-35% menos” de personas que por si propia decisión, prefirieron quedarse en sus casas.

Por último, el responsable del área de Producción, confirmó que los turistas que desembarquen en la costa atlántica deben bajar la app Cuidar lo que determinará medir la cantidad de turistas que lleguen a una ciudad y no generar aglomeraciones.

“Están diciendo que el ministro de Nación dice que no es obligatoria, pero no. En algunas provincias por ahí es así, pero en la provincia de Buenos Aires por supuesto que va a ser obligatoria. Las imágenes con playas llenas de gente, no pueden pasar”, aseguró.