Teatristas independientes reclaman la apertura de los espacios: "Necesitamos trabajar"

La decisión de no habilitar la actividad teatral para la temporada estival en la ciudad de Mar del Plata fue un balde de agua fría para los actores de la industria que lleva ocho meses de inactividad debido al aislamiento decretado para detener los contagios de Covid-19.

Tras conocerse la medida, los teatristas independientes de la ciudad decidieron realizar una apertura simbólica para mostrarle a la comunidad en general que los espacios son seguros y, con los protocolos necesarios, que no hay riesgo de contagio.

“La decisión es un despropósito, es una arbitrariedad tremenda lo que pasó ayer”, comenzó explicando a 0223 la encargada del Centro Cultural “El Séptimo Fuego” e integrante de la Red Provincial de Salas Teatrales, Viviana Ruiz, al explicar que la industria teatral tanto comercial como independiente se sorprendió ya que, “durante ocho meses estuvimos dialogando con las autoridades provinciales y desarrollando protocolos para poder trabajar”, dijo.

“Tenemos un protocolo armado hace 7 meses, hablamos durante meses con las autoridades provinciales, el aforo del público, el ingreso, la evacuación. Jamás imaginamos esta respuesta. Evidentemente la cultura no está en la cabeza de los gobernantes”, afirmó Ruíz.

En este sentido, la referente cultural señaló que durante los ocho meses de cuarentena, el sector que integra fue “muy respetuoso”, dijo. “Estuvimos durante 8 meses cerrados. No podemos sostener los espacios pero intentamos buscar la manera de sostener los teatros para ser respetuosos. Pero se terminó el tiempo, abrimos”, sentenció.

Según detalló Ruiz, la apertura de este martes es simbólica ya que la intención es mostrarle a los marplatenses que “no hay ningún motivo para no poder recibir público en las salas. El teatro no contagia!," dijo la mujer que consideró que el público que asiste a las salas de teatro independiente no es un público masivo, pese al incremento que registraron durante los últimos años.

Además, Ruiz destacó que desde hace meses vienen trabajando junto al secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, en la posibilidad de trabajar en las plazas. ”Pero tenemos que tener en cuenta que no todo el teatro puede adaptarse al formato de arte callejero. Aparte, insisto, tenemos el derecho a trabajar”, agregó.

Por último, la referente teatral consideró que “lamentablemente llegamos a este punto. Le pusimos todas la voluntad, fuimos cuidadosos y muy respetuosos, pero se acabó el tiempo, ahora vamos a abrir”.