De paro, judiciales exigen una nueva convocatoria a paritarias

No hay actividad en las dependencias judiciales. Foto: 0223.

Los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) iniciaron un paro este lunes en reclamo de una convocatoria a paritarias luego de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires suspendiera una reunión y los dejara plantados.

"Lamentablemente no hubo avances en la negociación salarial. El viernes, a último momento, nos precisaron que por situaciones puntuales debían plantear un cuarto intermedio y suspendieron la reunión", explicó Alberto Agote, titular de la AJB de Mar del Plata.

El representante judicial indicó que es la tercera vez que no reciben una propuesta con el prósito de actualizar sus salarios por lo que este lunes decidieron iniciar una medida de fuerza. Aquellos que deben cumplir guardias mínimas no se presentan a trabajar y quienes se desempeñan de manera remota desde sus hogares se suman a través de un "apagón informático".

Agote reconoció a 0223 Radio que esperan una propuesta como la que recibieron los docentes y estatales ya que el ofrecimiento que les acercaron "no llega a cubrir la expectativa de inflación para este año". En este sentido, el titular de la AJB señaló que en los últimos dos años los trabajadores judiciales perdieron cerca de un 26% del poder adquisitivo.

"Lamentablemente vemos que no hay una decisión consoldiada de acompañar el ritmo de los salarios para no perder el poder adquisitivo. Esperaremos alguna comunicación y una nueva reunión para que haya alguna propuesta superadora. Venimos de una caída importante, el objetivo es no seguir perdiendo", concluyó.