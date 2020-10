Plaza Rocha: feriantes aseguran que es "urgente" la necesidad de trabajar

Paralizados desde hace casi ocho meses, los feriantes de la plaza Rocha de Mar del Plata sufren en carne propia el parate de trabajo y aseguran que es imperiosa la necesidad de volver a trabajar.

Este miércoles los trabajadores del emblemático espacio verde se reunieron con autoridades de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Productivo para avanzar en el regreso de la actividad. No obstante, las autoridades solicitaron el término de una semana para terminar de ultimar detalles con la Subsecretaría de Inspección General.

"Estamos conformes. Anteriormente no existía el diálogo. Está bueno expresar nuestras inquietudes y necesidades", destacó Vanesa Córdoba, una de las referentes. Si bien destacó la voluntad del Gobierno local, remarcó que "con la predisposición no se come".

"Ya no sabemos cómo subsistir. No contamos con ningún tipo de ingreso. El que no trabaja no tiene cómo arreglárselas económicamente. Ya no podemos esperar más. Necesitamos urgente salir a trabajar", planteó en diálogo con 0223 Radio.

Córdoba fundamentó su postura al remarcar que no reciben asistencia económica ni alimentaria por parte del Estado ante el parate de trabajo que los atraviesa hace casi ocho meses.

"Queremos trabajar como todos. Realmente estamos desamparados y desprotegidos. Vamos a esperar esta semana, entendiendo que tienen buena voluntad, pero sino vamos a tener que hacer algo. Ya no podemos más", advirtió.