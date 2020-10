Piden procesar a 14 personas por el robo de cables en el barrio Soip que dejó a 400 personas sin teléfono

La Fiscalía Federal Nº2, que tiene a su cargo interinamente Daniel Adler, solicitó el procesamiento de catorce personas por el millonario robo de cables que se materializó a principios de julio en el barrio Soip y que dejó a más de 400 personas sin teléfono.

El funcionario judicial entendió que ese grupo habría intervenido en las distintas instancias de la extracción del material y su incineración, la logística para su desarrollo y la compra del cobre robado, que se valúa en unos 6 millones de pesos.

Adler, a su vez, pidió el sobreseimiento de ocho adolescentes de entre 13 y 17 años, y la falta de mérito para sobreseer o procesar a tres personas, que a través de sus relatos, se pusieron fuera del lugar de los hechos o bien explicaron la tarea lícita que hacían en el lugar.

La causa se inició en los primeros días de julio a partir de la denuncia formulada por el apoderado de Telefónica de Argentina, en orden al delito de interrupción del servicio telefónico mediante el corte y sustracción de cables.

De inmediato, el fiscal general dio intervención con tareas de investigación a la Agencia Regional de la Policía Federal Argentina, a cargo del Comisario Fabián Capponetto, con la intención de corroborar los hechos denunciados. El accionar policial constató que había seis adultos y una persona menor de edad, con picos y palas, quienes llamativamente no tenían documentación personal ni teléfonos celulares.

Para Adler, los hechos investigados no fueron obra de improvisados. “Las pruebas colectadas en este caso me permiten inferir que la importante cantidad de personas desplegadas en el lugar para cavar, zanjar, sustraer el cable, quemarlo y trasladarlo para su venta, estaba bien organizado. Las fotos ilustran que la zanja se encuentra cavada siguiendo los mismos parámetros en todo su recorrido, no habiéndose desmoronado en ninguno de sus tramos”, advirtió.