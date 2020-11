Denuncian usurpaciones en terrenos del barrio Alfar: "La fiscal Irigoyen no hace nada"

Una familia de Mar del Plata denuncia que tres terrenos del barrio Alfar que le pertenecen fueron usurpados por un hombre junto a otro grupo de personas y exige respuestas urgentes por parte de la Justicia para frenar el accionar ilícito.

"Realmente da mucha impotencia ver cómo toman los terrenos mientras la Justicia no hace nada. Tenemos las escrituras, ya presentamos toda la documentación que acredita de quién es la propiedad y nadie hace nada", insistió Ludmila Mazzini, una de las vecinas involucradas en el conflicto.

La mujer comentó que este mismo lunes tomaron conocimiento del avance ilegal sobre los terrenos ubicados en la calle Jewett, entre 10 y 12: según lo que pudo constatar junto a su esposo Sebastián Sasi, los ocupantes rompieron el alambrado y montaron un toldo con maderas.

En 2019, según recordó, ya habían sufrido intentos de usurpación pero sin lamentar daños directos en la propiedad privada. "Lo peor es que se trata del mismo hombre que el año pasado nos quiso ocupar los terrenos. Ahora vino con más gente", advirtió, en declaraciones a 0223.

Mazzini dijo que, en base al testimonio de otros vecinos, el presunto usurpador se trataría de una persona que suele frecuentar la zona sur. "Este hombre lo único que presenta es un boleto. Yo no busco que la Justicia haga favoritismos sino que se encargue de corroborar quién es el dueño de estos tres terrenos y que actúen en consecuencia", planteó.

La denunciante explicó que los lotes (15,16 y 17) de la manzana pertenecen a la mamá de su esposo. Como se trata de una persona de riesgo en el contexto de pandemia del coronavirus por la edad y otros factores, ambos encabezaron las gestiones para acercar la documentación en la que se verifica la titularidad correspondiente.

"En la fiscalía ya se presentaron todas las escrituras originales, con los impuestos al día y con la declaratoria de herederos porque eso pertenece a los padres de mi suegra. Pero a pesar de todo eso, lo desestimaron y decían que no había pruebas suficientes", cuestionó.

Lorena Irigoyen es la fiscal que entiende en la causa y fue a ella a la que Mazzini le pidió algún tipo de intervención para evitar que escale el cuadro de gravedad del conflicto. "La policía me dice que tampoco puede hacer nada porque no hay una orden de la Justicia", explicó.

La preocupación crece por estas horas ya que la mujer afirmó que su marido recibió amenazas de muerte y que la inmobiliaria con la que intentan vender los terrenos también recibió intimidaciones de diversa índole. "Este hombre le dijo a mi esposo que le iba a romper la cabeza. Y a la inmobiliaria llamaron para pedir que saquen los terrenos de la venta. Es una locura", expresó.

"No sé por qué la fiscalía no hace cumplir la ley. Esto se tiene que resolver por la vía judicial. No hay otra forma. Las personas siguen ahí, haciendo su trabajo en los terrenos, mientras nosotros miramos cómo los ocupan", reiteró en su crítica la vecina de la zona sur.