Mar del Plata ya tiene su segundo mural para inmortalizar al más grande

El dolor y los homenajes por el mundo no cesan después de que este miércoles se despidiera físicamente Diego Maradona, el mejor jugador de fútbol de la historia. Y Mar del Plata tampoco permanece ajena al recuerdo omnipresente de la figura del Diez: este viernes, un artista plástico sumó un segundo mural sobre el máximo ídolo nacional que reza una de sus frases más icónicas: "La pelota no se mancha".

Sandro Mercado fue quien se encargó de hacer la nueva intervención sobre uno de los paredones que da en la esquina de Jara y Quintana. Desde que tomó conocimiento de la muerte del histórico capitán de la selección nacional, el hombre sintió la necesidad de retratar al "Diego" y gracias a Mari, su pareja, pudo dar con un espacio para plasmar la obra.

En el mural se puede observar al Maradona de niño, al pibe inocente de Villa Fiorito acompañado por su gran amor y su único sueño: la pelota y la copa del mundo. "Elegí esa figura porque creo que ese fue el estado más puro de Diego, más allá de todo lo que hizo después y de todo lo que significa para mí y para todos", explica el artista, ante la consulta de 0223.

Mercado se declara como un "hiperfanático" del astro argentino y asegura que cada 30 de octubre - la fecha del cumpleaños del ídolo - prepara alguna iniciativa especial con los alumnos del primario y el secundario donde dicta clases. "Quiero que las nuevas generaciones sepan quién era Maradona. Es increíble ver el derrotero del héroe que llegó a todo", reflexiona.

El miércoles, el día en que explotó la noticia sobre la muerte de Maradona, el artista Julián Roura había hecho un primer mural sobre el Diez, junto a Tribu Mutante, en Jara y Peña, donde se encuentra el Club Alvarado. La intervención también pone de relieve la figura del niño Diego.

Roura realizó innumerables intervenciones artísticas en su vida: desde 2001 que pinta murales. Sin embargo, reconoció que esta obra fue "totalmente distinta" a todas las anteriores. "Esto fue mucho más espontáneo; no fue planificado como siempre. Y también creo que es una forma de transportar cierta energía porque me sentí muy raro cuando me enteré de la muerte de Diego", explicó, en diálogo con este medio.