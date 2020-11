En dos horas, un artista inmortalizó a Maradona en Mar del Plata con un mural frente a Alvarado

El amor por Maradona genera este tipo de cosas. La muerte de Diego se conoció alrededor de las 13 y menos de seis horas después, Mar del Plata ya tiene un reconocimiento con un mural imponetne en la esquina de Jara y Peña, donde el artista local Julián Roura, sintió la necesidad de homenajearlo y lo inmortalizó a un Diego con cara de niño y la camiseta de la Selección Argentina.

La esquina es muy de Alvarado. No sólo es enfrente del club, sino que el fondo está de azul y blanco, con la hinchada del "torito" y, sobre Peña, está la imagen de uno de los máximos ídolos del club, el "Negro San Martín". Por eso, cuando se enteró la noticia y tuvo la necesidad de salir a pintar, ya sabía dónde tenía que ir.

"Fue una cuestión personal, una intervención mía. Estaba por la costa, me enteré de la noticia y sentí que tenía que salir a hacer un mural al toque. Fui a casa, me cambié, agarré los pinceles y encaré por Jara, vi la pared esa donde habíamos pintado un mural antes, quedaba la ochava libre, teníamos el fondo hecho con la hinchada y encaré", dice Roura, a 0223.

Respecto a la idea, el joven comenta que "cuando iba manejando para mi casa pensaba qué podía hacer, lo quería hacer joven y busqué una imagen de chico, la imprimimos y nos fuimos para el club, le mandé un mensaje a un par, llegamos cerca de las 16.30 y en dos horas ya lo tenía terminado".

Así, a las 18.30, Diego Maradona ya tenía su figura inmortalizada en las paredes de la ciudad. Cada vez que se pase por la esquina de Jara y Peña, bien en la ochava, los maradonianos podrán ver a su ídolo, el que ya no está físicamente, pero perdurará en la cabeza y el corazón de todos los que lo vieron patear una pelota.

Roura realizó innumerables intervenciones artísticas en su vida: desde 2001 que pinta murales. Sin embargo, reconoce que esta obra es "totalmente distinta" a todas las anteriores. "Esto fue mucho más espontáneo; no fue planificado como siempre. Y también creo que es una forma de transportar cierta energía porque me sentí muy raro cuando me enteré de la muerte de Diego", explica.

El muralista dice que eligió retratar la cara del "niño humilde" por el fuerte significado de superación personal que impone esa imagen. "Esa foto muestra que él pudo salir del logar donde vivía para llegar al lugar más alto como deportista", resalta Roura, quien se formó en artes del fuego en la Escuela de Cerámica.

Este miércoles al mediodía, explotó como una bomba en los medios argentinos la noticia sobre el fallecimiento de Maradona. El mejor jugador de fútbol de la historia se despidió después de sufrir una descompensación en la casa del Barrio "San Andrés" de Nordelta donde se encontraba recuperándose de la operación en su cabeza.

El jefe de Estado también confirmó que Maradona será velado en la Casa Rosada. Por estas horas, el Gobierno define el operativo para poder realizar la ceremonia, para la cual se espera la presencia de una multitud sin precedentes en el país. La preocupación pasa por ajustar las medidas para garantizar el distanciamiento social, teniendo en cuenta los riesgos que impone la pandemia del coronavirus.

Mientras tanto, la Justicia de San Isidro ya inició una causa, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez que encabeza Laura Capra, en la que cuatro fiscales investigarán las circunstancias de la muerte del exastro futbolístico.