Rabinovich: “Son vacaciones en pandemia, no podemos relajarnos”

A horas del comienzo de la temporada de verano que permitirá oficialmente el arribo de turistas a Mar del Plata, el coordinador de Gabinete Alejandro Rabinovich reiteró que será una temporada distinta a todas las anteriores y remarcó que no hay posibilidad de relajarse ante el coronavirus.

“Son vacaciones en pandemia. El virus no está terminado. Hay un amesetamiento de contagios, pero hasta que no esté toda la población vacunada esto sigue y no podemos relajarnos”, sostuvo el funcionario en diálogo con 0223 Radio.

En ese sentido, caracterizó la temporada como un verano en el que deberá primar la “responsabilidad, aire libre, distanciamiento, respeto y mucho control”. “Con el que incumple los protocolos vamos a tener que ser duros y lo vamos a sancionar”, advirtió Rabinovich.

Más allá de las expectativas moderadas por la temporada que se viene, el coordinador de Gabinete sostuvo que en medio de una situación crítica en materia de empleo esta temporada puede significar “el punto de largada para que Mar del Plata pueda tener el turismo todo el año”.

Cómo ingresarán los turistas

A partir de este martes, el gobierno nacional autorizó el movimiento turístico en el país, por lo cual comenzarán a implementarse distintos operativos en los accesos a las ciudades. En esa línea, el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, planteó que sigue vigente el certificado de circulación que actualmente estaba destinado al personal esencial y los trabajadores exceptuados y que a partir de este martes se ajustará para el turismo.

“Nadie que no tenga ese certificado va a poder ingresar”, planteó el funcionario municipal.

Rabinovich indicó que se reforzarán los controles en las rutas y estimó que una persona que venga desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Mar del Plata será parada tres o cuatro veces en el trayecto. “Y cuando ingresen a la ciudad estará el retén, como funcionó de marzo hasta ahora”, precisó.

En ese sentido el funcionario municipal indicó que cada turista para poder ingresar deberá haber completado una declaración jurada en la que especifique dónde se hospedará durante el tiempo de vacaciones.

A su vez, indicó que el municipio está llevando una mesa de control para analizar las distintas variables de la temporada, tanto en el trabajo diurno como en el nocturno. En ese sentido, Rabinovich señaló que el personal municipal colaborará con los efectivos provinciales para trabajar en la concientización en las playas públicas para garantizar el respeto de las medidas de prevención. En ese sentido, destacó que el último fin de semana, los marplatenses dieron el ejemplo “de cómo se puede utilizar el espacio público, con distanciamiento”.

En cuanto al trabajo nocturno, el coordinador de Gabinete reiteró una frase que había planteado el intendente Guillermo Montenegro: “Los boliches, tal cual los conocemos, no van a existir”, sostuvo y dijo que habrá muchas actividades al aire libre.

“La situación epidemiológica va a estar controlada cuando llegue la vacuna. Mientras tanto tenemos vacaciones en pandemia”, insistió el funcionario.