Los salones de fiestas infantiles reabrieron y ya acordaron los primeros contratos de cara al verano

Tal como lo habían anunciado, algunos salones de fiestas infantiles de Mar del Plata reabrieron sus puertas al público desde este lunes y ya lograron acordar algunos contratos para realizar eventos a partir de diciembre.

"La gente está consultando un montón y ya pudimos cerrar algunos contratos. Preguntan por todo, protocolo, capacidad, y un montón de cosas pero vemos que hoy la intención es festejar", aseguró a 0223 Marisa, de Ralph Vip.

La representante del establecimiento que está sobre la avenida Constitución aclaró que lo que se planifican son reuniones familiares pequeñas, como bautismos, que permitan garantizar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias en el marco de la pandemia del coronavirus.

“Es una emoción enorme levantar la persiana después de siete meses. Sabemos que el movimiento va a ser lento pero lo importante es poder volver a empezar. Para ser un primer paso, estamos súper contentos”, expresó por su parte Mariana, encargada de Safari Kids.

Los referentes de los establecimientos tomaron la decisión de reabrir las puertas para poder mostrar las características de las instalaciones a los clientes interesados pero recién proyectan la realización de fiestas a partir de diciembre. En el caso de Safari Kids, ya acordaron la realización de un cumpleaños para enero.

"La respuesta de la gente es muy buena y por eso somos optimistas aunque obviamente no pretendemos recuperar en este mes lo que no pudimos hacer durante toda la cuarentena", reconoció la responsable del espacio que está sobre la calle San Luis 2451, ante la consulta de este medio.

Marisa, además, remarcó que aplicarán estrictos protocolos para garantizar "fiestas seguras". "Nos vamos a manejar con lo que es animación; nada de andar pensando en bailar. La idea es que la gente pueda divertirse y hacer algo distinto pero con seguridad", sostuvo.

En las consultas que hizo este medio, se descartaron aumentos en la tarifa para que haya precios competitivos y "accesibles" aunque señalaron que otros lugares resolvieron incrementos por la suba de costos generalizada que provocó la inflación.

"Cada uno de nosotros tomó una idea particular. En mi caso, decidí arrancar trabajando con el mismo precio que venía desde antes de cerrar porque después de estar siete meses sin recibir un solo peso prefiero tener fiestas y empezar a solucionar distintos inconvenientes", razonó Marisa.

En la misma sintonía se expresó Mariana, quien consideró que "si suben los precios es imposible que alguien contrate" el servicio. "La realidad es que no podemos cobrar lo que valdría realmente el salón porque si no la gente no va a optar por hacer una fiesta", señaló.

"Es lógico que algunos apliquen aumentos porque aumentó todo y a eso hay que agregar cosas que antes no teníamos en cuenta, como el alcohol en gel, la pistola de la temperatura, las alfombras sanitizantes", aclaró la encargada de Safari Kids.

Los protocolos

Si bien algunas medidas difieren según las características y dimensiones de cada espacio (por ejemplo, puede variar el máximo permitido de invitados), los propietarios de los salones consensuaron algunos puntos en común y troncales para la construcción del protocolo sanitario:

• El uso del barbijo será obligatorio tanto para el ingreso como para la circulación del salón; se podrá estar sin barbijo mientras se permanezca en las mesas.

• Declaración jurada y lista de invitados con datos particulares, lo que permitirá brindar información a las autoridades sanitarias ante cualquier contingencia.

• En el acceso al salón se tomará la temperatura y se rociarán manos y calzados con alcohol (70/30). El ingreso se hará por la entrada principal y la salida por la administración para evitar amontonamiento.

• Puertas y ventanas se mantendrán abiertas durante el evento para garantizar la ventilación natural.

• Los alimentos se servirán en platos individuales para cada invitado; los vasos de los adultos estarán etiquetados con el nombre de cada invitado y los nenes tendrán vasos ilimitados para evitar que tomen del vaso de otro compañero.

• Al finalizar el evento cada juego será lavado y secado para que esté listo para el cumpleaños del otro día.

• Los sanitarios tendrán un cronograma de limpieza durante cada evento y solo se podrá ingresar de a una persona.

• Los equipos de trabajo serán rotativos para garantizar que un equipo no participe de dos eventos seguidos.

• Se implementará el sistema de “Torta Falsa” y no se permitirá la mesa dulce en la mesa temática, sino que todo saldrá servido desde la cocina.