Andrés Malamud: "El gobierno sabe que la urgencia es no caer en el default"

Alberto Fernández está cerca de cumplir dos meses en el gobierno y todos los análisis apuntan a la necesidad de resolver de manera muy rápida problemas urgentes en materia económica y social. En ese sentido, el politólogo e investigador principal de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud, dialogó con 0223 Radio y trazó un balance del rumbo de la flamante administración.

El intelectual definió al gobierno con dos palabras: "Conciliación interna y renegociación externa". "Hacia adentro lo que hace es sanar heridos y aproximar sectores, sobre todo dentro del peronismo, cosa que me parece razonable porque el peronismo en muy grande. Y al mismo tiempo no es vengativo con el gobierno anterior o con las gestiones provinciales de la oposición porque la prioridad está en la renegociación de la deuda, el foco esta afuera", apuntó.

En esa línea, Malamud consideró que "el ministro clave es Guzmán que tiene un perfil moderado y me hace acordar mucho al ministro de hacienda del ajuste en Portugal, que era el que comunicaba con suavidad y tranquilidad las medidas de gobierno para que se entienda y la gente no se irritara. Eso permitió un ajuste exitoso que permitió la salida posterior de ese ajuste".

De todas formas, para el politólogo "todavía no hay plan de crecimiento para después, pero no lo critico porque le gobierno sabe que la urgencia es no caer en el default y los especialistas dicen que tiene 50 por ciento de chances de que le salga bien". "Es una política en tres etapas: renegociar la deuda y evitar el default, estabilizar de la economía y contener la inflación y finalmente, el crecimiento y desarrollo. Esto último no se ve pero insisto que no es una crítica, las urgencias priman", agregó.

A su vez, Andrés Malamud aseguró que "el gobierno es más moderado de lo que se esperaba y en esto tiene tanto mérito Alberto, que es un moderador por definición, como Cristina que es una irritadora por definición y está haciendo todo lo que tiene que hacer para que no le digan nada". "No haber ido a la Casa Rosada durante la ausencia de Alberto es la demostración de que esta apostando a la moderación funcione", añadió.

Por otra parte, reveló que "los empresarios están mas conformes con este gobierno que con el anterior, lo cual es llamativo porque el anterior los representaba en términos de clase, justamente por eso fue mayor la frustración".

En relación al contexto internacional, Malamud dijo que "Alberto tiene poco margen en el mundo pero Macri también lo tuvo, la clave es que Argentina tiene poco margen porque es un país periférico y vulnerable". "Ese poco margen es el que se llevó puesto a Macri y hay un 50 por ciento de que no se lleve puesto a Alberto", señaló y recalcó que "el gobierno sabe que tiene que aumentar las exportaciones pero a corto plazo el programa de gobierno es antiproducción y un poco anti exportación, no es critica, es descripción de una etapa urgente"

Sobre los dichos de Mauricio Macri en la reunión con militantes del Pro en Villa La Angostura en el que hablaba de lo riesgos del endeudamiento, Malamud planteó: "Doy fe de que Macri pensaba eso, lo que no sabia era que el miedo era de él y no de su equipo. Tenía un diagnóstico correcto pero no tuvo la competencia para liderar ese equipo". "En la Fundación de la Fifa no hará demasiado daño", ironizó.

Para Andrés Malamud "Macri tiene dos posibilidades: o no es el líder de la oposición o intenta serlo y la perjudica, es decir, la condena a ser oposición" y sostuvo que "una vuelta al gobierno después del fracaso se puede dar solo si este gobierno fracasa".

En ese contexto, el entrevistado visibilizó dos campos dentro de la oposición. Por un lado, "los dos estandartes que mejor representan al macrismo en estos meses son Miguel Pichetto y Patricia Bulrrich, los más parecido a Bolsonaro dentro del sistema" mientras que por el otro lado observa tres candidatos. "El más fuerte es Horacio Rodríguez Larreta, ya que, Ciudad de Buenos Aires es donde surgen lideres potenciales del no peronismo. Del lado de radicalismo están Martín Lousteau y Alfredo Cornejo", finalizó.