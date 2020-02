La demolición de Torres y Liva se posterga para el viernes

A raíz de una serie de demoras en "cuestiones operativas", los trabajos comenzarán un día más tarde. Se trabajará el sábado y domingo para "recuperar el tiempo perdido".

Finalmente, el inicio de la demolición controlada del esqueleto de hormigón que quedó en pie del edificio de la distribuidora Torres y Liva - que estaba prevista para el jueves - comenzará el próximo viernes.

Fuentes consultadas por 0223 confirmaron que a raíz de una serie de demoras que se generaron en "cuestiones operativas menores", las primeras tareas de demolición de departamentos se aplazaron para el próximo viernes 7 de febrero. Asimismo, se continuarán con los trabajos durante el sábado y domingo en pos de "recuperar el tiempo perdido".

Según adelantaron, durante la jornada del jueves los distintos actores intervinientes trabajarán "para poner a punto las cuestiones que no se llegaron hoy". Hace algunos días terminaron los trabajos de delimitación de los anillos de seguridad y el vallado de protección.

El protocolo de seguridad fue organizado por Seguridad, Defensa Civil, secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, Desarrollo Social, Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), Bomberos y policía y tiene como objetivo mantener a la gente alejada de cualquier situación de riesgo. Tal como anticipó 0223, se establecerá un sector "rojo" y otro "amarillo”: al primero no podrá pasar ninguna persona que no esté vinculada al operativo de demolición, mientras que el otro estará abierto para que las personas que vivan en esa zona o los comerciantes puedan transitar en determinados horarios. Incluso, el jefe de Defensa Civil, Rodrigo Goncálvez, anticipó que habrá horas y días en que el sector estará cerrado.

Las tareas también prevén recuperar en la medida de lo posible las pertenencias de los departamentos alcanzados por las llamas o el humo, a los que está prohibido acceder por riesgo de derrumbe. Para organizar el proceso, las autoridades resolvieron dividir el edifico de Torres y Liva en cinco sectores distintos.

Semanas atrás, el la Municipalidad de General Pueyrredon le concedió a través de un concurso privado la demolición "controlada" que rondará cerca de los 11 millones de pesos a la empresa privada Grupo Mitre S.A., una firma con amplia trayectoria en el sector.