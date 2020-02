Abogados renovarán el pedido al ministro de Justicia por la postergada Ciudad Judicial

Fabián Portillo, el titular del Colegio de Abogados marplatense, adelantó que tendrá un encuentro con Julio Alak ara insistir con la necesidad del ambicioso proyecto.

El presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Fabián Portillo, adelantó que a fines de esta semana tendrá un encuentro con el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, para insistir por el inicio de la postergada Ciudad Judicial, el ambicioso proyecto que plantea la construcción de un edificio que logre centralizar el funcionamiento de las diferentes dependencias judicial que hay a nivel local.

El responsable de la institución le adelantó a 0223 el cónclave y ratificó que está "tratando de impulsar este anhelo porque la Ciudad Judicial sería un primer paso para que la Justicia deje de estar colapsada". "Si bien nosotros la tenemos muy clara en este tema no parece que pase lo mismo con el poder politico y si la tienen muy clara entonces están mirando para otro lado", apuntó.

Portillo recordó que "desde hace más de 20 años" que se pide por la concreción de este proyecto y consideró que "ya tendría que haberse hecho hace rato". "Si hacemos los números, con todos los años en los que la Corte estuvo alquilando inmuebles ya hubiesemos tenido la Ciudad Judicial", aseguró.

El referente del sector indicó que, a la fecha, hay más de 30 dependencias judiciales por las cuales se paga un alquiler en Mar del Plata, lo que implica un desembolso de más de 2 millones de pesos. "Es un desastre porque encima eso lo estamos pagando todos: los contribuyentes", aclaró.

"Entendemos las preocuapociones y las prioridades que hay hoy en la ciudad pero para nosotros la prioridad es la Ciudad Judicial. Hay que dejar de alquilar inmuebles que no satisfacen la expectativa minima de los justiciables", instó.

El letrado lamentó que "el poder político no dimensiona las soluciones que le traería a la ciudad tener una justicia descentralizada, que trabaje comodamente y con eficiencia". "La Ciudad Judicial va a generar muchisimos beneficios para la comunidad marplatense. Esta obra no es de los abogados ni de los funcionarios judiciales sino de los marplatenses y de su comunidad y hasta que no se entienda esto nadie va a avanzar seriamente en este proyecto. Es la sensación lamentable que tengo", concluyó.