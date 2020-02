Irina Hauser: "Esta es una Corte en donde cada uno juega para sí mismo"

La periodista de C5N y Página 12 presentó su libro "Rebelión en la Corte" en la ciudad.

La periodista especializada en temas judiciales, Irina Hauser, visitó la ciudad de Mar del Plata presentar su libro "Rebelión en la Corte" en la Casa de Enfrente en el que analiza la disputa interna entre Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En la previa de la charla conversó con 0223 y repasó detalles de una Corte Suprema clave en buena parte del gobierno de Mauricio Macri.

Hauser destacó que desde "la primera medida importante de Macri fue la designación de dos jueces por decreto demostrando que la justicia iba a ser un tema durante su gobierno".

En ese marco, tal como lo analiza en su libro anterior "Los Supremos", reivindicó la Corte Suprema que reemplazó a la de mayoría automática menemista porque fue "una Corte amplió derechos y produjo cambios importantes desde los fallos hasta la comunicación y fue mas transparente". "La Corte de Macri venía de entrada a desarmar lo anterior, especialmente en temas de jurisprudencia en cuestiones previsionales hasta en aspectos de drogas como el caso Arriola", agregó.

A su vez, la periodista de C5N, Página 12 y Radio Con Vos, explicó que "cuando llega esta Corte empezó a dar señales de algo que es una tendencia actual del poder judicial de adaptarse al contexto político, y lo hizo muy elegantemente hasta terminar, por ejemplo, con el caso del 2x1". "Empezó a fallar a favor de las empresas y en contra de los trabajadores con fallos que la propia corte había tenido en otro momento en materia de derechos laborales", detalló.

En relación a su composición, Hauser sostuvo que el actual presidente del máximo tribunal, Carlos Rozenkrantz "siempre fue leal al macrismo mientras que Horacio Rosatti empezó a hacer su propia historia". "La Corte estuvo muy marcada por el liderazgo de Ricardo Lorenzetti con un perfil casi único en su especie desde un lugar ambivalente en el que por momentos actuaba como juez pero en otras ocaciones cómo político o eventual candidato", añadió.

La "mayoría peronista"

El tándem Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda, del que por momentos se suma Eelena Highton de Nolasco, que vota en bloque en contra Rozenkratz fue denominado en el último tiempo como "mayoría peronista" por la extracción de uno de los magistrados que la integra.

Sin embargo, Para Irina Hauser, "la mayoría peronista no es tan peronista y no la constituyó Lorenzetti como se cree sino que la promovió Rosatti que fue impulsor del golpe contra Lorenzetti". "El rol de Rosatti fue clave para armar una especie de alianza que es circunstancial que gravita más en temas institucionales que en los fallos. Yo no diría que es una mayoría que funciona automáticamente, hay que tomarla con pinzas y el nombre de mayoría peronista fue puesto por el macrismo de manera despectiva", resaltó.

Sobre las pretensiones políticas de esa "mayoría peronista" la especialista señaló que "Rosatti y Maqueda vienen de la política y les gusta mientras que a Lorenzetti también le gusta pero es menos habilidoso y poco peronista". "Esta es una Corte en donde cada uno juega para sí mismo", enfatizó.

Por otro lado, Hauser recordó que entre los supremos "hay jueces que han cambiado de postura, cosa que no parece mal, el problema es cuando cambiar de una postura que amplía derechos a otra para recortarlos".

En relación al vínculo con el gobierno de Alberto Fernández, la escritora consideró que "se están cuidando y tiene un bajo perfil tremendo. Ayer tuvieron la primera reunión después de la feria y no se entero nadie".

El gobierno nacional pretende llevar adelante una reforma judicial y terminar con la confluencia entre poder judicial y servicios de inteligencia. En ese aspecto, Hauser recordó que "las escuchas fue un regalito de Macri a Lorenzetti y todos los problemas que vimos empezaron desde ese cambio. Creo que se vienen reformas en ese sentido con el cambio de Procurador General y puede modificar la lógica de funcionamiento de Comodoro Py".

Law Fare

Irina Hauser encuentra muchos puntos en común entre lo que pasa en Argentina, Brasil y Ecuador en materia de causas judiciales contra dirigentes opositores y recordó que "Lorenzetti trajo al ahora ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, para que enseñara sus métodos a los jueces y fue presentado como el modelo a seguir. "Tenía eso en la cabeza y le daba manija a los Jueces federales para que avancen con las prisiones preventivas contra los ex funcionarios".

Asimismo, contó que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia "pescó lo que pasaba a nivel regional y propició las condiciones para que vayan contra Cristina Kirchner con quien tuvo un buen vínculo pero durante el último tramo de su segundo mandato, la Corte batió récord de fallos contra poder ejecutivo". "La foto en la que están Sergio Moro, Ricardo Lorenzetti y Claudio Bonadío en aquel encuentro de 2017 es muy ilustrativa de lo que pasó", reflexionó.

Por último, Irina Hauser reivindicó el diálogo entre poder judicial y ejecutivo como parte de los juegos de la política y la democracia y anticipó que "una reforma judicial será imposible sin diálogo".

Claudio Bonadío

El fallecimiento de Claudio Bonadío fue una de las noticias más importantes de la semana. Su muerte fue lamentada por un sector de la sociedad que lo consideró un juez valiente que investigó al poder de turno mientras para otros es un instrumento más de la persecución contra quien hasta el 10 de diciembre fue la principal líder de la oposición.

Sobre este punto, la periodista dijo que "la primera palabra que se me viene a la cabeza cuando se habla de Bonadío es arbitrariedad. El hizo de eso su estilo, tanto en causas políticas como la de los Cuadernos o armando causas gemelas como la de Los Sauces y Hotesur como también a la hora de criminalizar a personas que consumían marihuana". "Yo creo que su ausencia va a descomprimir y generar un cambio de clima en el poder judicial", remató.