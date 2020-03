La ministra Díaz visitó a la familia de Claudia Repetto

La titular del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, se reunió con los familiares de la mujer desaparecida hace más de una semana.

Luego de inaugurar en Miramar el Centro de Protección Integral Casa Natalia Melmann, la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, se trasladó a Mar del Plata para visitar a la familia de Claudia Repetto, la mujer de 53 años desaparecida hace más de una semana.

Díaz estuvo reunida primero en Miramar con Gustavo Melmann y Laura Calampuca, los padres de Natalia, la adolescente de 15 años que fue víctima de femicidio a manos de un grupo de policías bonaerenses y horas después se reunió también con Marta Montero, la madre de Lucía Pérez.

La funcionaria provincial participó en Miramar de una mesa local que funciona como dispositivo para reunir a los actores institucionales junto a las organizaciones del distrito de General Alvarado para el abordaje conjunto de las violencias por razones de género.

Ya en Mar del Plata Díaz acompañó a los hijos y hermanos de Claudia, que junto a amigos y vecinos realizan una vigilia en la puerta de la vivienda de la mujer a la espera de noticias sobre su búsqueda.

Por el caso se desconoce también el paradero de Ricardo Rodríguez, ex pareja de Claudia, quien había sido denunciado por violencia de género.

“Estamos trabajando las 24 horas del día para fortalecer, especialmente, lo que tiene que ver con las áreas de prevención, atención y asistencia de las violencias. Ese es el fuerte compromiso, que vamos a llevar desde el Ministerio, pero es el mandato que tenemos de nuestro gobernador el incluir la perspectiva de género en el conjunto de las políticas de gobierno” expresó Díaz al momento de realizar declaraciones.

Enseguida, la funcionario de Kicillof agregó: “Tiene que haber hogares integrales de prevención y atención de las víctimas. Pero, qué se hace cuando no para, cuando el violento no respeta ninguna de las medidas cautelares que ya sabemos lo que es, bueno, hay que seguir profundizando con qué dispositivo se interviene. En nuestro Ministerio, no sólo es necesaria el área que atiende las políticas contra las violencias sino también la que tiene que ver con los temas de la promoción y la igualdad. Hay que trabajar en cómo se construye la salida de la violencia. Como Estado la responsabilidad es mejorar los dispositivos, articular las políticas de intervención, revisar y construir la estadística que no se ha construido. Trabajar en la asistencia y la atención y también en las políticas y los cambios culturales” destacó la ministra para concluir.