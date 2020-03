Denuncian que se incumplió el decreto de prohibición de plásticos en las playas marplatenses

Desde la organización Ángeles Verdes lamentaron la falta de controles y que los balnearios no hayan provomido una "transición a objetos ambientalmente amigables".

Referentes locales de Ángeles Verdes, que forma parte del Foro Costero Ambiental, denuciaron importantes imcumplimientos de los balnearios en la última temporada en torno al decreto del Ejecutivo local para prohibir la presencia de plásticos en las playas.

"En todo lo que es vaso y descartables y cubiertos no vimos una transición a objetos que se consideran ambientalmente amigables", lamentó Isabel Muñoz, una de las representantes de la organización que difunde, promueve, informa y concientiza sobre la defensa al medio ambiente y la ecología.

La dirigente dijo que el único cambio que se constató en la mayoría de la Unidades Turistífica Fiscales (UTF) fue la entrega de sorbetes de material biodegradable y puso énfasis en difundir y acatar el texto del decreto que determinó en abril de 2019 el exintendente Carlos Arroyo.

"En vasos y cubiertos prácticamente no hay cambios; algún que otro balneario entregó vasos de polipapel pero falta muchísimo", señaló, y aclaró: "Ya hay comercios en Mar del Plata que tienen a la venta objetos biodegradables y ecológicos. No es algo que no puedan conseguir".

Ante los incumplimientos, Muñoz trazó un balance "negativo" de las medidas de cuidado ambiental que deberían haberse controlado en esta temporada y mostró su expectatia de que "con el tiempo se pueda instalar esta consciencia en la sociedad".

"Nosotros inspiramos al consumidr de que si va a comprar no pida un sorbete, que recuerden que hay un decreto que prohíbe los plásticos y que cada persona trate de llevarse su vaso térmico o un tupper", planteó, en diálogo con 0223.

A su vez, la referente de Ángeles Verdes lamentó la poca disponibilidad de personal por parte de la Subsecretaría de Inspección General para efectivizar este tipo de controles. "Hay tan pocos empleados que no se pueden abocar estas cuestiones", reconoció, y acusó: "Lo parte de inspección y supervisación es casi nula en la ciudad".

El 15 de abril, Arroyo decidió prohibir la utilización de sorbetes, vasos, plásticos y/o cubiertos plásticos en toda la costa, incluyendo a cada una de las Unidades Turísticas Fiscales administradas por el Municipio así como a las concesiones otorgadas por otros niveles jurisdiccionales y a los balnearios privados del distrito.

En este sentido, la resolución del exintendente planteó que los elementos plásticos en cuestión deberán ser reemplazados por "objetos fabricados en papel, con las protecciones necesarias, en cartón o eventualmente en vidrio o metal". Y también facultó al Ente Municipal de Turismo (EMTuR) a instrumentar programas de coordinación y gestión conjunta para abordar la problemática de la basura en la franja costera.

Desde septiembre, sin embargo, referentes de Cebra advirtieron dificultades para aggiornarse por el poco stock y elevados costos para suplantar los productos y, en el caso puntual de los cubiertos descartables, aseguraron que no hay disponibilidad en la ciudad de elementos que no sean de otro material. "Esto habría que plantearlo de manera progresiva a futuro y no todo de golpe", señalaron.