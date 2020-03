“Esperemos que hable, hoy queremos a nuestra mamá”

Cristian González, el hijo de Claudia Repetto, contó cómo fue la detención de Ricardo Rodríguez.

“¡¿Decime dónde está mi vieja!?”, le gritó Cristian González, uno de los hijos de Claudia Repetto, cuando llegó al lugar donde Hugo, un amigo suyo, logró capturar a Ricardo Rodríguez, el principal sospechoso de raptar a la mujer el 1º de marzo.

Según relató, el hombre le negó que tuviera a Claudia Repetto. “Le pegamos, yo le pegué. Él me decía Yo no me la llevé, Pochi”, contó en diálogo con Telefé Mar del Plata.

El joven pidió ahora que tanto la DDI y el fiscal Fernando Castro, “que nunca nos escucharon, la encuentren hoy”. “Ni mañana, ni pasado. Que se pongan las pilas y de una vez hagan algo”, exclamó.

Rodríguez fue detenido cuando andaba en bicicleta y tenía una mochila en su poder. Según detalló Cristian, tenía encima la llave de una casa que seguramente será blanco de los investigadores en las próximas horas.

“Tenía unas llaves, no sabemos si son de su casa o de otro lugar. Tenía cordones, medias, campera, una radio. Y se llevó ropa de la casa. En algún lado tiene que tener a mi mamá”, planteó Cristian.

“Tuvimos toda la fuerza del mundo no paramos nunca, y por suerte lo encontramos a este mal nacido. Ahora esperemos que hable”, dijo.