Claudia Repetto: "El hallazgo de la pala nos shockeó, no queremos el peor final"

Jorge, hermano de la víctima, se mostró consternado por el hallazgo del elemento que podría destrabar la investigación. "La queremos con vida, ya no sabemos que hacer", insistió.

El hallazgo de una pala en la zona de Acantilados que en las próximas horas será periciada es un revés para la familia de Claudia Repetto, la mujer que está desaparecida desde el domingo por la tarde, que ahora teme el peor desenlace.

Así lo admitió Jorge, hermano de la mujer de 53 años de la que hace cuatro días no se sabe nada de ella. En medio de una vigilia que se realizó en la tarde de este jueves por parte de vecinos en la vivienda de la víctima para apoyar a la familia, que espera por más novedades, llegó la noticia de un dato clave que podría destrabar la investigación.

Fuentes consultadas por 0223 confirmaron que el objeto hallado era de un vecino que se la había prestado a Ricardo Rodríguez, ex pareja y principal sospechoso que hostigaba permanentemente a Claudia y que tenía antecedentes de violencia contra su expareja. "Es una pala de un vecino que se la prestó a Ricardo. Era la que estábamos buscando, faltaba desde el primer momento", informó Jorge.

El hallazgo tuvo lugar en una zona que, en principio, no fue rastrillada por los investigadores. "Estamos muy mal, muy consternados. Lo de la pala nos shockeó, no queremos el peor final. La queremos con vida, ya no sabemos que hacer", sostuvo el hombre.

El último miércoles, agentes policiales realizaron nuevas pericias en la vivienda de Claudia, ubicada en Don Orione al 1500. Según dejó trascender el hermano, los investigadores habrían encontrado manchas de sangre. "Encontraron algunos rastros, pero no confirmaron nada. Está todo herméticamente guardado", indicó.

En este contexto, los investigadores decidieron ampliar el rastrillaje a otras zona: Acantilados y el Bosque Peralta Ramos. Estos nuevos lugares se dieron luego de que una mujer hallara el carnet de la obra social de Claudia en un montículo de basura en Croce entre Gutenmberg y Calabria.