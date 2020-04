Sin turismo, Barrera apuesta por reactivar la construcción

El intendente geselino Gustavo Barrera dialogó con 0223 Radio sobre la crisis del coronavirus y dejó entrever que la apuesta para los próximos meses será reactivar la segunda fuente de ingresos más importante del partido.

La pandemia por el nuevo coronavirus genera múltiples complicaciones económicas en todo el mundo y aquellos lugares que tienen fuerte vínculo con la actividad turística sufren más duramente las consecuencias del confinamiento.

En diálogo con 0223 Radio, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, recordó que el distrito fue uno de los primeros en decidir reducir al máximo los accesos a las ciudades, según resaltó, incluso "desde antes que el gobierno nacional sacara el DNU".

"Nosotros veníamos de una muy buena temporada en cuanto a la actividad económica, esperábamos los dos fines de semana largos del 24 de marzo y el de Semana Santa que para nosotros eran importantes. Lamentablemente con esta situación tuvimos que tomar la determinación de no dejar ingresar a aquellos que no tengan domicilio en Villa Gesell y por lo tanto no tener turismo, que es nuestra principal fuente de ingreso" rememoró el jefe comunal geselino.

Consultado por la situación financiera que la situación supone para el partido, Barrera trazó un panorama preocupante: "La recaudación por las tasas municipales descendió abruptamente, y también lo que viene de coparticipación de provincia, ya que está atado a Ingresos Brutos, que al bajar la actividad comercial también baja y a los impuestos inmobiliarios y automotor, con pagos que fueron postergados", detalló.

Al respecto de la apertura de diversas actividades para el futuro próximo en el marco del aislamiento social, el intendente describió: "Nosotros ya elevamos nuestra propuesta y entre las actividades que queremos reactivar está la que es nuestra segunda fuente de ingreso, la construcción".

En esa línea, Barrera aclaró: "Queremos que al menos continúen aquellas obras que estaban pendientes de ejecución que ya habían comenzado a construirse, tomando las medidas del caso con un protocolo específico acompañados por la Uocra, con cantidad de personas limitadas y media jornada en la obra", precisó.

El titular del Ejecutivo geselino celebró el comportamiento de la comunidad del distrito y especificó: "Tenemos casos, hay alrededor de 400 detenciones desde que empezó la cuarentena, y hay secuestro de automotores, pero en general venimos muy bien. Actualmente fijamos que a las 15 horas cierren los comercios y a las 15.30 esté una restricción de circular. Se está cumpliendo bastante, si seguimos así nos dará la posibilidad de tomar algún tipo de medidas para ampliar un poco más el horario comercial, es lo que estamos ahora evaluando".

Respecto a las prestaciones en la salud pública, Barrera contó: "Estamos con el hospital municipal con un área roja, para aquellos que tengan problemas respiratorios, para tener un mejor control y apartarlos de aquellos casos que tengan otra indicación médica y otro diagnóstico. Y además tenemos dos centros de salud, a donde son derivados aquellos pacientes que necesitan recuperarse de alguna operación o de alguna cuestión particular".