Con respaldo político, el surf suma más fuerza para que autoricen la práctica

El deporte de las tablas suma adeptos dentro del Concejo Deliberante y del Ejecutivo local. "Tuvimos un avance importante", señaló el presidente de la ASA al confirmarse que se elevará un pedido al Gobierno provincial.

El surf quiere convertirse en el primer deporte habilitado para practicar en Mar del Plata en medio de la cuarentena y desde la Asociación de Surf Argentina (ASA) avanzan en las negociaciones con las autoridades de la Municipalidad de General Pueyrredon para conseguir el permiso.

Durante la tarde del jueves, los principales dirigentes de la ASA, encabezados por el presidente Alfredo Tórtora, y los riders Leandro Usuna, Lucía Cosoletto e Ignacio Gundesen participaron de una reunión con el intendente Guillermo Montenegro y el titular del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), Andrés Macció, en un salón del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) donde plantearon los fundamentos para que se habilite la práctica del surf, stand up paddle (SUP) y todos los deportes acuáticos que utilizan el desplazamiento de las olas.

"Estuvo muy buena la reunión. Montenegro nos explicó la problemática que hay en la ciudad y todo lo que está pasando. Hoy la prioridad es la parte económica y poder solucionar la apertura de los comercios para que la gente pueda volver a trabajar. Es la prioridad que tiene él ahora. Nos dijo que con gusto podría presentar los protocolos, sería el segundo paso que vuelvan algunas actividades deportivas", confió Freddy Tórtora, en diálogo con 0223.

Desde la ASA también avanzaron con una nota explicativa que presentaron ante el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, y el cuerpo deliberativo para acelerar las negociaciones. Los ediles y los dirigentes del surf argentino acordaron reunirse el próximo miércoles 27 para debatir al respecto.

La petición de la comunidad del deporte de las tablas llegó a la consideración del concejal oficialista Guillermo Volponi, quien este viernes acompañó el pedido a través de un proyecto que elevó al Concejo. El edil de Vamos Juntos justificó su pedido al tener en cuenta que el deporte "se practica al aire libre y con amplias distancias" por lo que consideró que "es muy poco probable el contacto y con ello se reduce la chance de contagio" de coronavirus.

"Tuvimos un avance importante. Volponi se comprometió a darnos una mano e hizo un escrito para presentar en la Provincia. Él se va a encargar de hacer la gestión para que el surf vuelva lo más rápido posible", aseguró Tórtora.

De conseguir el visto bueno del Municipio y el Gobierno bonaerense, el surf se transformaría en el primer deporte habilitado para practicar en Mar del Plata en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En la región, Necochea - solo durante el fin de semana y a modo de prueba - y Tres Arroyos convalidaron los permisos para la práctica.

Los dirigentes del deporte argentino participaron el martes pasado de una videoconferencia organizada por la Secretaría de Deportes de la Nación que lidera la marplatense Inés Arrondo, en la que plantearon las distintas realidades que atraviesan cada una de las actividades ante la infectóloga Viviana Gallego.

"Fue una charla donde se explicó la problemática que generó el coronavirus en el deporte", manifestó el conductor de la ASA y confió que la profesional "comentó que veía que el surf es una actividad que puede volver antes porque no hay una problemática en el mar, donde el distanciamiento ya es un hecho".

El protocolo que elaboró la ASA a principios de mayo propone permitir la práctica individual, respetando dos metros de distancia en el mar. Solo se podría surfear en la playa más cercana al domicilio y habría restricciones horarias. Además, exige habilitar los entrenamientos para los surfistas de alto rendimiento con vistas a una eventual reanudación del calendario nacional y del Mundial de El Salvador -donde estarán en juego las últimas 12 clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Tokio - pospuesto hasta nuevo aviso por la International Surfing Association (ISA) en al menos dos oportunidades.

Días atrás la organización Surfrider Argentina adhirió a lineamientos de la ASA y pidió por la apertura de las playas de Mar del Plata para practicar únicamente actividades recreativas, como surfear, nadar, remar, trotar, caminar y pescar "con el objetivo de promover el bienestar mental y físico".

Punto por punto, los ejes del protocolo

• Práctica individual, no permitir el agrupamiento de personas en la playa. Respetar los 2 metros de distanciamiento social tanto dentro como fuera del agua. Cumplir horarios designados para la práctica según lo disponga la autoridad correspondiente

• Permitir solo un surfista por auto para que vaya a la playa de su vecindario, estacionar a 2 metros de otro auto.

• Habilitar los entrenamientos para surfistas de alto rendimiento en un grupo de 5 competidores y 1 entrenador.

• Habilitar las Escuelas de Surf reconocidas por la ASA para realizar actividad con un protocolo de prevención.

• Evitar el traslado en búsqueda de olas, surfear dentro de la costa más cercana al domicilio.

• Permanecer en el agua tiempo limitado para evitar aglomeramiento de surfistas y permitir que todos puedan disfrutar de la actividad basándose en la solidaridad comunitaria.

• No realizar actividad en caso de tener fiebre y/o tos y/o dolor de garganta y/o haber estado en contacto en los últimos 14 días con personas con Covid-19 confirmado o sospechoso y/o haber viajado en los últimos 14 días al exterior y/o a las de transmisión local en Argentina.

• Lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel antes y posteriormente de haber realizado la actividad física.

• Uso de tapaboca durante la permanencia fuera del agua.