Montenegro confirmó que este martes abren los comercios minoristas

Lo aseguró este mediodía tras la posibilidad que desde Nación este lunes lo confirmen. Ya está dispuesto el horario especial que tendrán los comercios, que funcionarán con un estricto protocolo.

El intendente Guillermo Montenegro confirmó que este martes 26 de mayo, tras más de 60 días sin actividad, se hará la reapertura de los comercios minoristas de bienes en General Pueyrredon, luego de la aprobación por parte del gobierno provincial de los protocolos presentados.

“El presidente Alberto Fernández me dijo personalmente que se iba a ocupar y esta tarde habrá novedades”, sostuvo el Intendente.

En ese marco, Montenegro agregó: “Por eso con mucha responsabilidad preparamos los protocolos para este martes con los comercios. Entre hoy y mañana, los comerciantes tienen que empezar a prepararse, sabiendo que esto fue un trabajo en conjunto con Provincia y Nación, entendiendo la situación específica de General Pueyrredon”.

“Mañana martes tenemos que estar preparados para trabajar de lunes a viernes de 11 a 17 y los sábados de 9 a 15, tomando todos los recaudos del caso. Por eso también les pido responsabilidad a los ciudadanos que vayan a comprar a esos comercios. Porque no me va a temblar el pulso de volver todo para atrás si la situación epidemiológica sufre un retroceso”, advirtió.

En relación a los recaudos a tomar como precaución por el covid 19, el jefe comunal fue claro: “Seguimos con la exigencia del tapaboca, con la presencia de un solo mayor por grupo familiar, con distanciamiento social y con la prohibición de probarse la ropa en los locales, entre otras cosas. Lo importante es la responsabilidad que vamos a tener cada uno de los marplatenses, respetando a los comerciantes. Tenemos que ser solidarios y salir solamente cuando tengamos una necesidad. La mejor manera de cuidarnos sigue siendo el quedarse en casa”, afirmó el intendente.

“Veníamos planteando la necesidad de trabajar con mucha responsabilidad en cuanto al respeto a los protocolos y entendiendo la situación sanitaria de nuestro Partido. Vamos a tener la posibilidad de empezar a trabajar con comercios de cercanía en general y con los de venta de indumentaria en particular. El 66% de los locales en Mar del Plata son de venta de indumentaria porque somos una ciudad con una actividad textil muy grande. Por eso tenemos la oportunidad de empezar a trabajar, pero con muchísima responsabilidad”, explicó Montenegro.

“No estamos pidiendo una flexibilización de la cuarentena, estamos solicitando una cuarentena administrada de acuerdo a la foto sanitaria que estamos teniendo hoy”, aseguró el intendente.

En ese punto, añadió: “No tenemos ninguna cama covid ocupada. Más del 80% de los pacientes son asintomáticos y están en su domicilio o en hoteles cedidos. Y solo dos casos se encuentran internados y con una mejoría en cuanto al estado clínico. Eso nos permite seguir avanzando con mucho respeto y mucha responsabilidad”, concluyó.

“Hay un 90% de probabilidades de abrir este martes”

Por su parte el titular de la Ucip, Raúl Lamacchia, manifestó su optimismo “en un 90%” que los comercios minoristas de bienes puedan abrir este martes.

“El problema era Provincia y ella ya lo autorizó”, consideró Lamacchia, que este fin de semana mantuvo conversaciones con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, “un amigo”, que casi le confirmó la real posibilidad de la aprobación presidencial.

“Tenemos entre el 80 y el 90% probabilidades que sea aprobado hoy. El problema era Provincia pero ya hablaron el Intendente y el Gobernador y no creo que Nación diga que no. No hay un conflicto de intereses entre ellos”, remarcó.

Por último, Lamacchia consideró como importante el comportamiento de la gente y de los comerciantes para respetar los protocolos. “Hay que evitar que suceda lo de la prueba piloto. Y si es que sucede algo parecido, que no creo porque estará abierto todos los días, tomarlas medidas para que no vuelva a ocurrir”, finalizó el empresario.