Bersuit: “Este es un disco que nos encuentra bien parados como banda, con mucha solidez y compañerismo”

Carlos German “Condor” Sbarbati, cantante de Bersuit Vergarabat, dialogó con 0223 Radio sobre la salida de la segunda parte De la Cabeza 2, grabado en vivo en el show del 11 de mayo de 2019 en Obras Sanitarias como cierre de los festejos por los 30 años de banda.

El trabajo completa un álbum doble que además del show en vivo incluye una primera parte con 13 canciones grabadas en Live Session en Estudios Romaphonic, donde participaron artistas como Dady Brieva, Andres Calamaro y Lula Bertoldi.

Aislamiento, creatividad, presente y futuro de una de las bandas más importantes de la escena rockera popular argentina.

-¿Cómo te está tratando la cuarentena?

-Muy bien, me tocó justo volver de gira en uno de los últimos vuelos antes que cerraran los aeropuertos. No somos gran parte de los argentinos varados en el mundo de casualidad, como veníamos de una zona de exposición tuvimos que asilarnos durante 15 días.

Me vine para la sala de ensayo y aquí estoy todavía. Ahora ya salí al mundo exterior a buscar provisiones a la vuelta de la sala y durante los días que estuve acá guardado la gente que podía me iba alcanzado víveres y ahora me los proveo yo. Así que acá estoy, rodeado de instrumentos, componiendo, haciendo canciones nuevas para futuros discos, me encuentra en un muy buen momento productivo

-¿Cómo puede afectar a la creatividad de un músico este encierro?

-Hay días. En mi caso no es que todo el día estoy haciendo música tengo altibajos como todo el mundo. Pienso que estos días nos pone a todos por varias posturas, un día entero tiene muchísimos estados de ánimo

Cuando los estados de ánimo son tristes, bajos o fisurantes, lo bueno es salir lo más rápido posible y encontrarle la vuelta para ponerle la cuota de felicidad que necesita.

-¿Qué lugar creés que tiene la música en esta situación rara que estamos viviendo?

-Lo que necesitemos la música lo tiene. La música es la mejor compañera para protegernos, acompañarnos, por suerte es una de las expresiones más importantes. No sé que haríamos nosotros sin música.

-¿Qué estás escuchando en cuarentena, qué artista redescubriste o que artista nuevo tenés para recomendarnos?

-Mirá, estuve extrañando mucho al Flaco Spinetta en estos días, así que me estuve dando mucho con el Flaco. También estuve escuchando mucho y en contacto con mis amigos de Mustafunk ya que tenemos un proyecto en común que se llama Hispanoparlantes.

La verdad que hay muchas bandas nuevas que están aportando lo suyo, nosotros llevamos 32 años y es momento también de abrirle paso y apoyar a las bandas nuevas emergentes

-¿Qué trae De la Cabeza 2?

-Ese día (el 19 de Mayo, cuando se grabó) se cerró el año de festejos, de mayo a mayo, por los 30 años de Bersuit. Un año que fue increíble para nosotros, un año completo donde visitamos más de 10 países, casi toda la República Argentina, nos trajo muchísimas satisfacciones.

Lo cerramos con un show vivo en obras con muchísimos invitados. Piti Fernández de las Pastillas, Emiliano de No te Va a Gustar, Malena Dalesio, Beto Olguín de Los Pérez García, los hermanos Nuñes que son unos folckloristas increíbles de Posadas, Misiones, Limón García. Es increíble lo lindo y lo bueno que se genera con la gente que no solo comparte música, sino también ideales y muchas otras cosas.

-¿Cómo es para una banda como Bersuit esa selección de invitados? La elección de los temas sobre todo.

-Muchos se pronunciaron solos en algún sentido, por una canción que le trae recuerdos o porque le gusta tal o cual tema. Otros con la sola propuesta de alguna canción ya cerrábamos. Siempre consensuando, llamábamos y proponíamos la idea, luego les tirábamos un par de opciones, todos encantadísimos con participar y ya con la primera opción definíamos.

Obviamente como conocemos también a nuestros invitados y la onda que tiene cada uno es fácil. La verdad que lo que hicieron ellos con nuestras canciones fue poner su toque personal y hacerlas cada vez más maravillosas

-Contamos sobre la preproducción de este De la Cabeza 2, no debe ser sencillo regrabarse a uno mismo en un disco en vivo casi 20 años después.

-No, por supuesto. Cada tema tiene su particularidad, pero además son versiones que ya desde el solo hecho de tener a un artista invitado le pone su toque cambian más allá que obviamente las canciones se van aggiornando con el tiempo.

Este es un disco que nos encuentra bien parados como banda, con mucha solidez, compañerismo.

Son más de 30 años. Mucha música y amor puesto a la música. Es un disco que viene a mostrar lo sólida que esta la Bersuit hoy en día y con los invitados que le ponen su toque mágico.

-¿Es distinta la previa cuando el show va ser grabado para un disco?

-La verdad que sí. Uno se prepara de otra manera. Querés que todo salga perfecto. Sobre todo mucho ensayo para poder disfrutar del show arriba sin tener que pensar tanto en lo técnico. Porque vos sabés que esta todo meticulosamente grabado, las imágenes también.

El ensayo hace que vos te puedas relajar y disfrutar también, si no estás pensado en que salga todo correcto y perdés la magia del show en vivo Por eso siempre mucho ensayo y luego a disfrutar, eso sale por los parlantes y se nota en el disco a full

-Dijiste que estabas en la sala haciendo canciones, ¿hay disco nuevo a la vista?

-Sí, de hecho antes que empezar la cuarentena teníamos pensado juntarnos acá en la sala a preparar demos porque esto de hacer un disco doble en vivo llevó mucho ensayo, mucho tiempo y nosotros somos una banda muy prolifera a la hora de componer, entonces teníamos muchas canciones para demear y preparar para futuros discos.

A pesar de que recién sale la segunda parte de De la cabeza 2, al ser un disco de canciones ya compuestas, se nos sumaron y se nos juntaron varias canciones nuevas que cuando termine todo esto nos vamos a juntar a preparar.