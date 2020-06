Gastronómicos marplatenses insisten a la Provincia con su reapertura "urgente": "No aguantamos más"

A la espera de un nuevo contacto con el intendente Guillermo Montenegro, desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) insistieron al Gobierno de Axel Kicillof para que autorice en los próximos días la reapertura de los locales del sector al asegurar que "ya no se aguanta más" la crisis económica que se transita en este 2020 por la pandemia del coronavirus.

"Cuando nos den el ok de Provincia, la reapertura va ayudar pero no es ninguna solución. El comienzo va a ser muy difícil. Pero por lo menos cambia completamente el panorama al tener los comercios abiertos y no cerrados. Sería un pequeño respiro", expresó Nancy Todoroff, la secretaria general del sindicato a nivel local.

La dirigente confesó sentir "mucha preocupación" por el futuro de diferentes comercios en la ciudad y puso énfasis en que la situación es "sumamente crítica" al no poder trabajar a puertas abiertas desde mediados de marzo. "Hay muchos comercios que van a desaparecer si no abren. En mayo tuvimos problemas muy serios para el pago de salarios y en junio esta el aguinaldo y hay muchísimos que no van a poder responder a esto y es una preocupación enorme para el sindicato porque la gente está casi sin recursos", planteó.

"Y si no pueden pagar los salarios, mucho menos se pueden pagar los aportes así que también están en riesgo los servicios de salud porque nuestra recaudación bajo más del 70 por ciento", agregó Todoroff, quien reconoció: "Nunca pensé algo así. Estamos trabajando entre todos porque la situación lo requiere y necesitamos urgente que la Provincia nos autorice la reapertura".

En declaraciones a 0223 Radio, la máxima responsable del gremio sostuvo que el sector no puede esperar hasta el 28 de junio, la fecha en la que caduca la nueva fase de la cuarentena decretada por el Gobierno, para saber si puede volver a la actividad o no. "Se presentó un protocolo sumamente completo para asegurar la salud en todos los sectores", señaló.

"Vamos a seguir reclamando y pidiendo. Ahora queremos una reunión con el intendente y después de eso, según la respuesta que nos dé el intendente, vamos a ver con qué otra acción seguimos pero no nos podemos quedar quietos porque esto no aguanta más. Van a quedar muchísimos en el camino", adelantó.

Distintos empresarios se movilizaron este martes hasta el Municipio para pedir por la reapertura con una novedosa modalidad: un "restaurante a cielo abierto". Más tarde, Luis Barrionuevo, el principal referente de Uthgra en el país, cuestionó al Gobierno provincial y nacional "por no tomar decisiones" : "Nosotros no vivimos de subsidios, vivimos del trabajo. Hay que abrir las fuentes de trabajo porque no da para más esto".