Día del Padre sin excepciones: en Necochea no hay permiso para reuniones familiares

Se viene este domingo la celebración comercial del Día del Padre y hay mucha preocupación en todo el país por lo que puede significar la movilización de las familias en medio de la pandemia. Atentos al tema, en Necochea salieron a informar específicamente que no estarán permitidas las reuniones sociales, más allá de que el distrito se halla en fase 4 y los encuentros numerosos, de por sí, no están permitidos.

Tras una nueva reunión del comité de emergencia, el intendente Arturo Rojas buscó dar por terminadas algunas especulaciones y ciertos rumores que circularon en diversos medios locales: “Las reuniones sociales de hasta diez personas todavía no están permitidas y no habrá ninguna excepción por los festejos del Día del Padre” sentenció el titular del Ejecutivo necochense.

El jefe comunal estuvo secundado por el secretario de gobierno Jorge Martínez, quien ahondó sobre el tema: “El pase de una fase a otra depende de la Provincia de Buenos Aires, por lo que las reuniones sociales de hasta diez personas no están permitidas. Se ha generado expectativa, pero la decisión del Estado municipal es no permitirlas, no establecer una excepción que no está contemplada en esta fase”, insistió el funcionario.

A continuación, Martínez explicó algunos puntos del decreto a firmar por Rojas a través del cual se permite a los comercios dedicados a la venta de indumentaria, regalería y similares extender el horario de su actividad hasta las 20 horas, los días viernes 19 y sábado 20.

En esa línea, el secretario de Gobierno reveló otra disposición tomada por la comuna: “Se resolvió un pedido de la Cámara de la Construcción de ampliar el horario hasta las 17 horas -estaba habilitado hasta las 16-, ampliar el de las vinotecas hasta las 20 y aprobar la actividad deportiva de equitación al aire libre” informó.

En cuanto a la vuelta de la actividad gastronómica, Martínez adelantó: “Se presentó un protocolo que está en análisis para lo que es la futura fase 5, que podría implementarse a partir de los primeros días de julio, según los registros que tiene la Provincia de Buenos Aires en cuanto a los datos de contagios en nuestro distrito”.

Finalmente, el responsable del área de Gobierno avisó: “La semana que viene trabajaremos sobre distintos aspectos, como delinear la actividad de los trabajadores domésticos que, seguramente, va a ser puesta en funcionamiento en el corto plazo”.